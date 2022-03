Feuerwehreinsatz am Freitag

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Graben-Neudorf – eine Person lebensgefährlich verletzt

Am Freitagabend hat es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Graben-Neudorf gegeben. In einer Wohnung fand die Feuerwehr eine lebensgefährlich verletzte Person.