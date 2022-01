Zeugen gesucht: Frau ertappt Einbrecher auf frischer Tat in Graben-Neudorf

Eine 50-Jährige hat am Mittwochmorgen in ihrem Haus in Graben-Neudorf einen Einbrecher überrascht. Der unbekannte Dieb klaute zwei Handys im Wert von rund 600 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im Hölderlinweg in Graben-Neudorf hat am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr eine 50-jährige Bewohnerin in ihrer Küche einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe gelangte der bislang unbekannte Mann über die unverschlossene Terrassentür ins Haus. Der Täter flüchtete mit zwei Handys im Wert von geschätzten 600 Euro.

Die 50-Jährige beschreibt den Täter als schlank, rund 1,65 Meter groß und mit dunklem Teint. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem dunklen Parka mit hellen Streifen, die Kapuze ins Gesicht gezogen, mit dunklen Schuhen und dunklen Handschuhen.

Kurz nach der Tat konnten die Polizisten den Mann am Bahnhofsring noch ausfindig machen, er konnte aber in Richtung der Goethestraße flüchten und verschwand trotz intensiver Suche spurlos.

Am selben Morgen wurde ein ähnlicher Fall in der Grabener Schloßstraße gemeldet. Dort wurde ebenfalls ein Handy gestohlen. Wahrscheinlichen stehen die beiden Taten in Zusammenhang.