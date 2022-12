Hagebaumarkt in Stutensee-Friedrichstal verzichtet auf Böllerverkauf – aus Umweltschutzgründen

Die Gemeinden nördlich von Karlsruhe teilen mit, dass dabei wenige Einschränkungen hinsichtlich Familienzonen geplant sind. Das sind Bereiche, in denen nicht geböllert werden darf.

In Walzbachtal dürfen am Kirchplatz in Jöhlingen keine Feuerwerkskörper gezündet werden, um die Fachwerkhäuser nicht zu gefährden. Ähnlich sieht die Lage in Graben-Neudorf aus: Im historischen Ortskern des Ortsteils Graben dürfen aus Gründen des Brandschutzes keine Raketen gefeuert werden.

In den anderen Gemeinden gebe es keine Bereiche, die vom Böllern ausgenommen sind. Man habe bisher keine Probleme mit dem Thema, heißt es aus Pfinztal.

Linkenheim-Hochstetten könne „noch keine verbindliche Aussage treffen“. Man gehe jedoch im Moment auch dort nicht von böllerfreien Zonen aus.

Verkauf zwei Jahre coronabedingt verboten

Der Verkauf von Feuerwerkskörper war in den letzten beiden Jahren in Deutschland coronabedingt verboten. Für dieses Jahr seien wieder Raketen aller Klassen bei Edeka Kuhn erhältlich, sagt Filialleiter Manuel Kuhn. Aus besagtem Grund habe er die Bestellung um zwei Jahre nach hinten verschieben müssen.

„80 bis 90 Prozent war 2020 schon in den Lagern“, als die Politiker 2020 das Böllerverbot verkündet haben, bemängelt er. Man habe die Ware wieder abholen lassen müssen. Für dieses Silvester geht er davon aus, neue Produkte zu erhalten. Mit der Haltbarkeit hätte es jedoch keine Probleme gegeben. Feuerwerkskörper können laut Kuhn Jahrzehnte gelagert werden, solange sie an einem trockenen Ort stehen. „Ich plane mit den gleichen Verkaufsmengen“, sagt Kuhn. Er kann sich allerdings auch vorstellen, dass die Menschen weniger kaufen, weil ihnen in den Jahren zuvor nichts gefehlt hat.

Der Filialleiter kritisiert die Regelung der letzten beiden Jahre: „Das Verbot fand ich überzogen. Ich sehe eine Tradition kaputtgehen, die vielen lieb ist.“ Er selbst freut sich auf das Neujahrsfeuerwerk. „Silvester ohne Feuerwerk ist irgendwie trostlos.“ Der Brauch ist es seiner Ansicht nach wert, ihn zu erhalten. Aus Umweltschutzgründen den Verkauf einzustellen, habe er bisher nicht in Betracht gezogen. Schließlich erzeugten heute produzierte Böller weniger Feinstaub als früher.

Keine Böller im Hagebaumarkt in Stutensee-Friedrichstal

Anders sieht es der Marktleiter Franco Galati. Der Hagebaumarkt in Stutensee-Friedrichstal verkauft erstmals freiwillig keine Böller mehr. Die Entscheidung sei vordergründig aus Umweltschutzgründen gefallen.

Deshalb habe man schon im Jahr vor Corona nur Kleinigkeiten für Kinder verkauft. Hinzu käme, dass man als Filiale bei Bestellungen in den Mengen entsprechende Brandschutzvorrichtungen und Sicherheitsmaßnahmen einhalten müsse. Dies sei immer aufwendig gewesen. Letztlich habe sich die Mühe nicht gelohnt: „Der Ertrag war nicht sonderlich gut.“