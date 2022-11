Energiesparen bei den Kommunen

In den Hallenbädern im Raum Karlsruhe wird es kühler

Nachgefragt bei Bademeistern: Ist das Wasser denn schon kühler? Es ist technisch nämlich gar nicht so einfach, so große Wassermassen in der Temperatur zu senken. Und bei den Schwimmern: Fällt es auf?