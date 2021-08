Ja, endlich kommt Bewegung in die Sache. Die alte Hardtbahn zwischen Hochstetten und Graben-Neudorf ist derzeit wieder in aller Munde. Schon werden Pläne geschmiedet: Die Albtal-Verkehrsgesellschaft soll prüfen und rechnen, wie der südliche Teil innerhalb Karlsruhe umgesetzt werden könnte, aber auch, wie die einst bestehende, heute aber zurückgebaute Verbindung zwischen den Gemeinden Linkenheim-Hochstetten und Graben-Neudorf reaktiviert werden könnte.

Dass sie 1967 stillgelegt worden ist, mutet mit den heutigen Verkehrsströmen in der Region befremdlich an, ja sogar fahrlässig. Die Verkehrsströme wachsen kontinuierlich. Vor allem der Autoverkehr nimmt stetig zu. So rasant, dass der Ausbau der Straßen nicht hinterherkommt. In der Rushhour kommt das Straßennetz rings um Karlsruhe regelmäßig an seine Belastungsgrenze. Die B36 in Richtung Norden ist für Autofahrer eine Geduldsprobe.

Und für Nutzer des ÖPNV ist das Netz eine Farce. Wer mit dem Zug von Graben-Neudorf nach Hochstetten will, muss den Zug nehmen. Und er muss zunächst mal nach Karlsruhe fahren, um von dort mit der S-Bahn wieder zurück in den Norden zu fahren, inklusive Durchquerung der kompletten Karlsruher Innenstadt.