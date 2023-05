Hardtwald-Förster Arne Glückstein: „Für uns ist dieser Frühling super“

Wir haben eigentlich ein warmgemäßigtes Klima. Die Niederschlagsmenge lag früher immer über der Menge des verdunsteten Wassers. Am eindrücklichsten lässt sich das am 30-jährigen Mittel erkennen: Lag das zu meiner Schulzeit in Karlsruhe noch bei 9,1 Grad Jahresdurchschnittstemperatur und 750 Millimetern Jahresniederschlag, so liegen die Werte des aktuellen 30-Jahres-Mittels bei immer noch 750 Millimetern, aber schon bei 10,3 Grad. Die Jahresdurchschnittstemperatur ist also im Vergleich zum letzten Zeitraum um 1,2 Grad gestiegen.