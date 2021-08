Hebammen werden im Karlsruher Norden verzweifelt gesucht

Die Geburtenraten steigen wieder bundesweit. Allerdings: Immer weniger Hebammen stehen bereit, die Frauen in dieser wichtigen Lebensphase zur Seite stehen. Profis also, die Geburtsvorbereitungskurse, Betreuung im Wochenbett, Rückbildungsgymnastik anbieten oder gar eine Hausgeburt übernehmen. Der Hebammenmangel hat längst auch den nördlichen Karlsruher Landkreis erreicht.

Die Gründe für die nachlassende Attraktivität des Berufs, der Frauen begleitet, die „in guter Hoffnung sind“, sind eine überbordende Bürokratie, hohe Beiträge zur Haftpflichtversicherung sowie eine Geringschätzung der Profession, die sich in einer niedrigen Bezahlung widerspiegelt. Darin sind sich die befragten Akteurinnen iin den Gemeinden nördlich von Karlsruhe einig.

Bezahlung und große Verantwortung stehen nicht in Relation

„Ein Nachwuchsproblem besteht definitiv. Es gibt zu wenig Frauen, die Hebammen werden wollen. Das liegt daran, dass es ein eklatantes Missverhältnis gibt zwischen der Verantwortung, die wir tragen, und der Bezahlung, die wir erhalten“, betont Claudia Vering, Sprecherin des Deutschen Hebammenverbands (DHV) Kreis Karlsruhe.

Für einen Hausbesuch erhalte man gerade mal 40 Euro. „Normalerweise müssten wir nach einer halben oder dreiviertel Stunde wieder gehen und sagen: Tut mir leid, die Zeit ist abgelaufen. Aber welche Hebamme tut dies, wenn bei der Schwangeren noch Klärungsbedarf besteht? Wenn sie weinend vor einem sitzt. Wohl keine“, so die 35-Jährige.

Die seelische Gesundheit, die vollumfängliche Versorgung der Frauen liege ihnen nun mal am Herzen. Eine fachkundige Telefonberatung für Schwangere beispielsweise schlage mit acht Euro zu Buche. „Schauen Sie mal, was ein Anwalt oder Psychologe für eine Beratung verlangt“, merkt Vering kritisch an. Hinzu komme die zunehmende Bürokratisierung, die den Beruf erschwere.

Dokumentationsaufwand der Hebammen ist gewachsen

Dies bestätigt auch Marion Deuscher, seit gut 20 Jahren in Walzbachtal als Hebamme tätig. „Der Aufwand ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Aufgrund des Qualitiy Management ist viel mehr Schreibarbeit und Dokumentation nötig. Fast jeder Arbeitsschritt muss dokumentiert werden.“

Die Kosten für die Berufshaftpflicht sind einfach zu hoch. Marion Deuscher, Hebamme aus Walzbachtal

Exorbitant gestiegen seien in den vergangenen Jahren zudem die Beiträge zur Berufshaftpflicht bei der Geburtshilfe. Dies sei ein Grund, warum viele Hebammen sich nur noch auf Vor- und Nachsorge und nicht mehr auf die eigentliche Geburt fokussieren. „Die Kosten für die Berufshaftpflicht sind einfach zu hoch. Man bekommt zwar einen Teil wieder zurück. Aber man muss erst einmal in Vorleistung treten“, sagt die Hebamme aus Wössingen.

Laut Angaben des DHV liegt der jährliche Beitrag zur Haftpflichtversicherung bei 8.174 Euro. Betroffenen sind rund 2.600 freiberufliche Hebammen, die 21 Prozent aller Geburten in Deutschland begleiten – in Kliniken, in Geburtshäusern und zu Hause.

Mehrere Faktoren schrecken interessierte Frauen ab

Immer mehr Kinder und immer weniger Frauen in der Geburtshilfe: Diese Schere sieht auch Aline Rentmeister, Hebamme aus Dettenheim-Liedolsheim. Erst kürzlich hat sie ihren Job im Kreissaal der Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal gekündigt und arbeitet nun als Hebamme in der Vor- und Nachsorge.

Auch sie sieht die niedrige Bezahlung als Hemmnis für interessierte Frauen, ebenso die teure Haftpflicht und der viele Papierkram. „Man darf es sich nicht ausrechnen, was man verdient. Aber ich wollte trotzdem nichts anderes machen“, sagt die Mutter von drei Kindern. „Es ist einfach faszinierend, das Wunder der Schwangerschaft zu begleiten und die Gebärende in dieser besonderen Zeit zu unterstützen.“

Die Hoffnung, dass der Beruf wieder attraktiver werden könnte, hegt Kreissprecherin Vering. Vor einiger Zeit wurde aus der Ausbildung zur Hebamme ein Studiengang. „Die Akademisierung kann helfen, dass wir mit der akademischen Fachwelt künftig auf Augenhöhe kommunizieren. Dass jahrhundertealtes Wissen nicht verloren geht und Ärzte besser nachvollziehen können, was für uns intuitives Wissen ist.“ Und letztlich, hofft sie, könnte mit der Akademisierung möglicherweise auch eine höhere Entlohnung einhergehen.