Hochwasser, Bergen und Pumpen: THW-Ehrenamtlicher aus Dettenheim hat schon bundesweite Einsätze von großer Dimension mitgemacht

Wenn das Technische Hilfswerk (THW) ausrückt, handelt es sich um Einsätze großer Dimension. Im Sommer 2013 kämpfte Thorben Kirchmeier in Ostdeutschland gegen die Wassermassen. Die tagelangen Regenfälle im Osten Deutschlands ließen die Elbe damals steigen und steigen, es kam zum Hochwasser. Der 30-Jährige, der ehrenamtlich beim THW in Dettenheim arbeitet, machte sich mit seinen Kameraden auf, um eine Woche lang bei Magdeburg Hilfe zu leisten: Wasser abpumpen, um größere Schäden zu verhindern. Die Bundeswehr unterstützte den Trupp mit Sandsäcken.

Arbeiten in Zwölf-Stunden-Schicht

„Das war eine Zwölf-Stunden-Schicht“, sagt der THW-Mann. Die Freiwilligen übernachteten in Zelten und in Feuerwehrunterkünften. Sie legten ganze Gebiete und zudem ein Serverzentrum der Verwaltung trocken. Bei einem Einsatz wie dem an der Elbe müsse das Team des THW zusammenhalten und es gebe klare Anweisungen von der Einsatzleitung, die die Aufträge koordiniert.