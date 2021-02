Über Nacht ist der Rheinpegel gestiegen. Die Wassermassen kamen unerwartet für einen Mann, der bei Linkenheim-Hochstetten mit seinem Fahrrad unterwegs war. Stundenlang waren Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DLRG im Einsatz, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Mit Erfolg: Der Mann konnte gerettet werden.

Der Mann sei obdachlos, hieß es in einem ersten Bericht nach dem Großeinsatz. Er sei mit seinem Fahrrad am Rhein unterwegs gewesen, als das Hochwasser stieg. Schnell habe er sich nicht mehr selbstständig aus den Wassermassen befreien können, so die Polizei. In seiner Not rief er mit dem Handy die Notfallzentrale an und informierte über seine missliche Lage.

Beim Notruf bereits hüfthoch im eisigen Wasser

Zu diesem Zeitpunkt habe er bereits hüfttief im eiskalten Wasser gestanden, teilt die Polizei weiter mit. Umgehend sei ein Großeinsatz gestartet worden. Mit einem Boot konnte der durchnässte Mann schließlich gefunden und zur Insel Rott gebracht werden. Der Mann war unverletzt und konnte, nachdem für ihn trockene Kleidung besorgt worden war, seine Fahrt fortsetzen. Dies sei auf den eigenen Wunsch des Mannes geschehen, so die Polizei.

Da der 35-jähriger Obdachloser seinen genauen Standort, er war im Bereich des Schmugglermeeres unterwegs, nicht nennen konnte, wurden neben mehreren Streifen des Polizeireviers Philippsburg zwei Boote der Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber zu Suche des Mannes angefordert. Außerdem waren acht Fahrzeuge der Feuerwehren Oberhausen, Dettenheim und Linkenheim-Hochstetten mit 60 Einsatzkräften, die DLRG mit 25 Einsatzkräften sowie ein Notarztwagen und ein Rettungswagen im Einsatz.

Am Samstag beruhigte sich die Hochwasserlage bereits wieder. „Da ist nichts und da kommt nichts“, sagte Bruchsals Feuerwehrkommandant Bernd Molitor mit Blick auf den Saalbach. Der Rhein sei der einzige Fluss, der für Aufsehen sorge. Die Feuerwehr im Landkreis Karlsruhe veranlassten am Sonntag von Dettenheim stromabwärts die Sperrung von Zufahrtsstraßen zum Rhein. Der für den Rheinabschnitt entscheidende Pegel Speyer überschritt am Sonntag nicht die kritische Marke von acht Metern, es wird mit langsamem Rückgang gerechnet.