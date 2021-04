Es ist halb neun am Morgen. Evelin und Kasimir treten den gemeinsamen Schulweg zur Turmbergschule in Weingarten an, nachdem sie ihre Mutter an der Tür kurz verabschiedet hat. Evelin ist in der 3. Klasse der Turmbergschule, Kasimir geht in die 1. Klasse.

Nach einer halben Stunde sind sie wieder da. Alles nur Übung, wie ihre Mutter Vera Wellmer erklärt. „Das Ritual ist wichtig für die Kinder, während der Unterricht zu Hause stattfindet“, so Wellmer.

Die Mutter und ihr Partner haben einen glücklichen Weg gefunden, den Unterricht für die Kinder aus der Turmbergschule in den eigenen vier Wänden abzuhalten.