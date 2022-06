Da sind klar zwei Stichworte zu nennen: Lehrermangel und Schwimmbadnot. Beide wurden durch Corona verstärkt. So fand in der Pandemie nur wenig bis keine Trainerausbildung statt, erklärt Jessica Küttner. Zudem fielen Kurse aus, weil Schwimmbäder geschlossen blieben. Das verstärkt die Nachfrage nach den derzeitigen Kursen. Auch sei es schwer, geeignete Zeiten in den Schwimmbädern zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dieses Problem wird durch die Schließung von Bädern noch verstärkt, betont Vera Wellmer. Sie hat früher sowohl im Tullabad als auch im Bad in Wettersbach unterrichtet. Beide Bäder gibt es inzwischen nicht mehr.