Die Schwalbe macht sich rar in der Region um Pfinztal

Gerade einmal drei künstliche Nisthilfen hat die Pfinztaler Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) losbekommen.

Die Naturschützer hatten den Einwohnern kostenlose Kunstnester für Schwalben angeboten. Die Flugakrobaten hätten auch in Pfinztal Hilfe dringend nötig, berichten die beiden Vorstandsmitglieder, Marianne und Klaus-Helimar Rahn.

„Schwalben sind bei uns tatsächlich sehr viel seltener geworden“, erklärt Marianne Rahn. Sie vermutet, dass das auch damit zusammenhängt, dass es in Pfinztal kaum noch Kuh- oder Hühnerställe gibt. „In der Umgebung von Freiland-Tierhaltungen ist die Insektenzahl nämlich deutlich größer.“

Zahl der Schwalben hat in Pfinztal erschreckend abgenommen

Tatsächlich hat die Zahl der Schwalben in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur in Pfinztal, sondern in der gesamten Hardt erschreckend abgenommen.

Und das gilt für die in menschlicher Nachbarschaft brütenden Rauch- und Mehlschwalben genauso wie für Uferschwalben. Die in selbst gegrabenen Löchern an Steilwänden von Seen oder Flussufern brütenden Uferschwalben waren allerdings schon immer nicht sehr häufig.

Derzeit ist kein einziges meiner Schwalbennester mehr bewohnt. Thomas Hornung, Stadtrat aus Stutensee

Längst nicht so häufig jedenfalls wie ihre beiden Verwandten, die Rauch- und die Mehlschwalbe. Die flogen früher zu Hunderten durch jedes Dorf in der Hardt. Heute sind sie aus manchen Orten fast vollständig verschwunden. Das kann auch Thomas Hornung aus Stutensee bestätigen. „Ich habe insgesamt 35 Schwalbennester an meinem Haus, die bis vor knapp zehn Jahren alle belegt waren“, berichtet der Stadtrat.

Ein toller Anblick sei es für ihn damals gewesen, wenn manchmal mehrere Dutzend Mehlschwalben fast gleichzeitig in halsbrecherischen Flug um sein Haus getobt seien. Alles vorbei. „Derzeit ist kein einziges meiner Schwalbennester mehr bewohnt“, bedauert Hornung.

Während die Mehlschwalben ihre Nester wie am Haus von Thomas Hornung direkt unter einem Dachvorsprung an die Hauswand bauen, brauchen Rauchschwalben ein ganzes Dach über ihrem Kopf.

„Rauchschwalben brüten meist nur in mehr oder weniger geschlossenen Räumen wie in alten Scheunen, in Kuhställen oder so wie früher bei meiner Oma in alten überdachten Hauseinfahrten“, erklärt der in Sutensee wohnende stellvertretende Geschäftsführer des Naturschutzzentrums Rappenwört, Klaus Hoffmann.

Kuhställe und überdachte Hauseinfahrten gibt es aber kaum noch in der Hardt. Und daher sah es lange Zeit so aus, als würden die Rauchschwalben fast ganz aus der Hardt verschwinden.

Offene Pferdeställe als Ersatz für Kuhställe

Was sie vorerst gerettet hat, ist die zunehmende Pferdehaltung in der Hardt. „Die offenen Pferdeställe sind für die Nester der Rauchschwalben ein guter Ersatz für Kuhställe“, erklärt Klaus Hoffmann. Darum habe sich die Zahl der Rauchschwalben in der Hardt auf niedrigem Niveau stabilisiert.

Mehlschwalben sind bei der Wahl ihrer Kinderstuben nicht ganz so anspruchsvoll sind wie ihre Vettern, doch leiden auch sie unter Wohnungsnot. Viele Hausbesitzer dulden die Nester der kleinen Sommerboten nämlich nicht mehr an ihren Häusern. „Außerdem finden die Vögel auf unseren asphaltierten Feldwegen und auch wegen der zunehmenden Trockenheit immer weniger den feuchten Schlamm, den sie zum Bauen ihrer Nester brauchen“, sagt Marianne Rahn.

Der Hauptgrund für die deutliche Abnahme der Schwalbenpopulationen dürfte aber das sein, was Thomas Hornung betont: „Der heftige Insektenschwund durch den starken Einsatz von Insektiziden in der Landwirtschaft und in den Hausgärten nimmt Schwalben, die sich und ihren Nachwuchs ja ausschließlich von Fluginsekten ernähren, langsam aber sicher die Nahrungsgrundlage.“