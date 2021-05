In der Corona-Pandemie stoßen die Jugendzentren im Karlsruher Norden an ihre Grenzen. Die Sozialen Medien konnten den persönlichen Austausch nicht ersetzen. Doch jetzt geht es langsam wieder los.

Die Jugend- und Familienzentren in der Region versuchen, digitale Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen zu schaffen, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Dabei stoßen sie jedoch an Grenzen, sowohl was ihre Möglichkeiten als auch die Akzeptanz angeht.

„Unser Kerngeschäft, der Austausch und die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, lag über ein Vierteljahr still, das kann auch eine Onlinepräsenz nicht ersetzen“, sagt Lena Ehinger vom Jugendzentrum in Weingarten ganz deutlich.

Mit WhatsApp, Instagram und TikTok behalf man sich, um mit den Besuchern in Kontakt zu bleiben und ihnen gleichzeitig beispielsweise Anleitungen zum Basteln zu geben. Einen Raum, um sich ungezwungen treffen zu können, konnte man aber auch in Weingarten nicht bieten. „Das konnte rechtlich gesehen gar nicht stattfinden“, erklärt Ehinger.