Kahle Sträucher in Dettenheim sind Werk von Gespinstmotten

Wer derzeit in der Region in der Natur unterwegs ist, der trifft auch in diesem Jahr wieder auf ein ungewöhnliches Phänomen. Von Dettenheim bis nach Walzbachtal stehen kahle Sträucher, die alle an derselben Krankheit zu leiden scheinen. Oft sind es nur noch die Gerippe der Sträucher, die ihre kahlen Äste in die Luft strecken. Andere Sträucher haben zwar noch ihr Laub, sind aber vollständig mit grauweißen Gespinsten eingehüllt.

Nester von Gespinstmotten

„Die silbernen Gespinste sind die Nester von Gespinstmotten“, erklärt Fritz Meier vom Verein für Vogel und Naturschutz Dettenheim (VVND). Und die hätten keineswegs etwas mit dem gefährlichen Eichenprozessionsspinner zu tun. Dieser befällt nur Eichen, während die Gespinstmotten überwiegend auf Sträuchern leben. Manche Arten befallen allerdings auch Apfelbäume oder andere Rosengewächse oder Weidengewächse, aber nie Eichen.

„Von Gespinstmotten gibt es mehrere sehr ähnliche Arten“, sagt Meier. „Sie unterscheiden sich oft weniger durch ihr Aussehen als durch ihre Lebensweise.“ Jede Art habe nämlich ihre eigene Futterpflanze. „In der Hardt sind es überwiegend die Pfaffenhütchen-Gespinstmotten, die schon seit Jahren die Pfaffenhütchen kahl fressen.“ Beobachten könne man die Gespinste zwar überall in der Hardt, aber zwischen Rußheim und Liedolsheim sei es auch in diesem Jahr wieder besonders schlimm, so der Storchenbeauftragte für den nördlichen Landkreis.

Schutz vor Wind und Regen

Die Gespinste sind nichts anderes als die Kinderzimmer der verschiedenen Gespinstmotten. Die legen ihre Eier im Sommer auf ihren Wirtspflanzen ab. Über mehrere Entwicklungsstufen entstehen dann im nächsten Frühjahr die gefräßigen Raupen, die als Schutz vor Wind und Regen die Gespinste spinnen.

Aber nicht nur vor dem Klima müssen sich die kleinen graugrünen, gepunkteten Raupen schützen. Sie haben auch etliche unangenehme Fraßfeinde Beispielsweise Schlupfwespen. Diese töten ihre Opfer meist nicht direkt, sondern lähmen sie nur und legen dann ein oder mehrere Eier im Körper der lebenden Toten ab. Da die Raupe oder Larve nicht tot ist, bleibt ihr Fleisch so lange frisch, bis sich die aus den Eiern schlüpfenden Larven durch ihren lebenden Fleischvorrat hindurchgefressen haben.

Vor diesen Feinden und vor anderen parasitisch lebenden Insekten, aber auch vor Vögeln, verstecken und schützen sich die Gespinstmotten durch die Gespinste. Während diese vor kleinen Singvögeln und vor Insekten wenigstens halbwegs schützen, helfen sie gegen den kräftigen Kuckuck kaum. Der schöne Vogel ist ein Liebhaber der eiweißreichen Gespinstmotten-Raupen. Deshalb kann man den sonst fast unsichtbaren Vogel derzeit auch häufig auf den von Gespinstmotten befallenen Sträuchern beobachten.

Ab Ende Juni wachsen neue Blätter

Schaden verursachen die Gespinstmotten mit Ausnahme der Apfel-Gespinstmotte kaum. Spätestens wenn sich die Raupen in Schmetterlinge verwandelt haben, ist der Spuk wieder vorbei. Und da das meist vor dem Johannistag am 24. Juni geschieht, wachsen auf den kahlen Sträuchern neue Blätter.

Die Gespinste der Traubenkirsche-Gespinstmotten waren im 18. Jahrhundert Grundlage einer volkstümlichen, vor allem in Tirol verbreiteten Kunstform, der sogenannten Spinnwebenbilder. Das sind Bilder, die teils bis ins 19. Jahrhundert mit oder besser gesagt aus den Gespinsten der Motten entstanden sind. Im historischen Museum der Stadt Wangen im Allgäu sind mehrere Spinnwebenbilder ausgestellt. Auf einigen Bildern schweben beispielsweise Apostel auf einer aus den Gespinsten hergestellten Wolke.