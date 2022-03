Die Suche nach Wohnungen für die Menschen aus der Ukraine läuft an. Manche Gemeinden fragen bei Immobilienbesitzern nach Wohnraum. 2015 haben sie damit schon Erfahrungen gemacht.

Die Hilfsbereitschaft im nördlichen Landkreis Karlsruhe ist groß – bemerkenswert schnell und unkompliziert schaffen einzelne Gemeinden nun Wohnraum für die Menschen aus der Ukraine. Wann sie genau kommen? Das ist noch nicht bekannt. Wie viele es sein werden? Keiner kann dazu Genaues sagen. Die Menschen werden aber kommen. Sogar ein Gebäude, das jetzt noch Pflegeheim ist, wird ihnen ein Dach über dem Kopf sein. In Weingarten wird ein Gemeinderatsbeschluss gekippt.

„Wenn das neue Haus der Stiftung Geschwister Nees fertiggestellt ist und das alte Heimgebäude leer steht, werden wir dort Platz für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine schaffen“, sagt Katja Stieb, Sprecherin der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten. Derzeit gehe man davon aus, dass es Anfang Mai soweit sein könnte, so Stieb. Die Einrichtung wird wesentlicher Bestandteil der bereits existierenden Unterbringungen sein – zwei Häuser und zwei Wohnungen.

Graben-Neudorf will Wohnungen anmieten

Für wie viele Menschen Platz geboten werden kann, sei nicht sicher. „Das kommt drauf an, in welchen familiären Konstellationen die Menschen hier eintreffen. Sind es Familien, sind es Mütter mit ihren Kindern? Oder Einzelpersonen? Es ist unmöglich, das jetzt schon zu sagen.“ Im bisherigen Geschwister-Nees-Stiftungsbau sind 110 Menschen untergebracht. Stieb betont, dass die Gemeinde im Einklang mit den koordinierten Bemühungen des Landkreises agieren wird. „Die Gespräche werden landkreisweit geführt“, so Stieb. Der Landkreis verteilt die Schutzsuchenden auf die Gemeinden.

Noch vor der einberufenen Konferenz der Bürgermeister mit dem Landratsamt startete Graben-Neudorf seine Initiative „Wohnraumakquise durch Kooperation“. Unter anderem auf Facebook ruft die Gemeinde Wohnungsbesitzer dazu auf, leerstehende Wohnungen an die Gemeinde zu vermieten. „Nach dem Start des Aufrufs hatten sich bereits drei Wohnungseigentümer gemeldet“, so Bürgermeister Christian Eheim (SPD). Auch auf einem angespannten Wohnungsmarkt in und um Karlsruhe gebe es eine Leerstandsquote von gut vier Prozent, sagt Eheim.

Für die Vermieter sind die verlässlichen Mieteinnahmen und ein bekannter Ansprechpartner vorteilhaft. Bürgermeister Graben-Neudorf, Christian Eheim

Das erweist sich jetzt als Glück für die flüchtenden Menschen. „Für die Vermieter sind die verlässlichen Mieteinnahmen und ein bekannter Ansprechpartner vorteilhaft“, betont der Bürgermeister. Außerdem könnten sich Bewohner und Wohnungsbesitzer vorher kennenlernen, so Eheim. Mit dem modellhaften Vorgehen habe Graben-Neudorf schon 2016 mit Menschen aus dem Irak und Syrien gute Erfahrungen gemacht – einige arbeiten mittlerweile und sind selbst Mieter ihrer Wohnung.

In Weingarten nimmt nach Auskunft der Verwaltung der Gemeinderat seinen Beschluss vom 21. Februar zurück, mit dem der Umbau des Gebäudes Jöhlinger Straße 112/1 beschlossen worden ist. Es sollten 14 Wohneinheiten entstehen. Die 830 Quadratmeter Wohnfläche stehen jetzt sofort bereit – die Gemeinde rechnet schon bald mit den ersten Bewohnern.

So erfolgt die Verteilung der Flüchtlinge Was direkt nach der Ankunft passiert:

Nach Auskunft des Landesjustizministeriums kommen Menschen, die nicht bei Verwandten oder Freunden wohnen können, zunächst in eine der Landeserstaufnahmeeinrichtungen. Danach werden sie den unteren Aufnahmebehörden bei Stadt- und Landkreisen zugewiesen. Wenn die Flüchtlinge direkt vor Ort ankommen und ein Bezug zu einem Ort besteht, kommt auch eine direkte Aufnahme in einem Stadt- oder Landkreis in Betracht. Kein Asylverfahren: Die Menschen aus der Ukraine werden als Kontingentflüchtlinge behandelt – für ihre Aufnahme braucht es kein langwieriges Asylverfahren. Sie werden aufgenommen aufgrund akut zutreffender völkerrechtlicher oder humanitärer Gründe. Damit haben sie Anspruch auf Integrations- und Sprachkurse und die Erteilung einer Arbeitserlaubnis. kel

Auch andere Gemeinden in der Hardt bereiten sich intensiv auf die Menschen vor, die vor dem Krieg in ihrer Heimat fliehen. Für Stutensee betont Sprecher Lukas Lang, dass man in den Vorbereitungen sei, Wohnraum zu schaffen. Darüber hinaus könne nun jeder, der freien Wohnraum hat, diesen der Stadt unter der Telefonnummer (07244) 969340 anbieten, die Wohnungen könnten dann von der Stadt angemietet werden.

Auch in Dettenheim ist mit Vorbereitungen rasch begonnen worden, erklärt Bürgermeisterin Ute Göbelbecker (Freie Wähler) gegenüber den BNN. Wann genau die ersten Menschen ankommen, könne sie angesichts der dynamischen Lage nicht sagen. Wenn es aber soweit ist, könne die Gemeinde Platz für bis zu zwei Familien schaffen. „Die weltweite Solidarität der Ukraine gegenüber lässt mich hoffen, dass wir auch in Dettenheim Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren“, so die Bürgermeisterin.

Auch Pfinztal und Walzbachtal bereiten sich auf Flüchtlinge vor. In Walzbachtal möchte Bürgermeister Timur Özcan (SPD) speziell für Kinder optimale Bedingungen schaffen. Und in Pfinztal wurde bereits Wohnraum geblockt, um beispielsweise eine Familie aufnehmen zu können.