Kommunalwahl Raum Karlsruhe: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Die baden-württembergischen Kommunalwahlen am 9. Juni werfen bereits jetzt ihren Schatten voraus. In den Gemeinden nördlich von Karlsruhe hat die Kandidatensuche für die Gemeinde- und Ortschaftsräte längst begonnen. Bis Ende März haben die Parteien Zeit, ihre Wahllisten aufzustellen.

Aber: Wer darf bei den Kommunalwahlen überhaupt kandidieren – und wer nicht? Wer entscheidet über die Zulassung der Bewerber? Welche Rolle spielen die Parteien und Wählervereinigungen in den Orten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl.

Neu gewählt werden die Mitglieder aller Kreisräte in den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg. Auch über die Besetzung der Gemeinderäte und Ortschaftsräte in insgesamt 1.101 Kommunen dürfen die Bürger abstimmen. Zusätzlich findet am 9. Juni die Europawahl statt. In Graben-Neudorf wird ein Bürgermeister gewählt. Bislang ist Amtsinhaber Christian Eheim (SPD) der einzige bekannte Bewerber.

In freier und geheimer Wahl durch die wahlberechtigten Mitglieder einer Partei oder Wählervereinigung. Eine weitere Voraussetzung: Die Wahlvorschläge dürfen höchstens so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind. Sie müssen spätestens am 73. Tag vor der Wahl bis 18 Uhr beim Wahlausschuss eingereicht werden – also bis zum 28. März.

In Stutensee lagen die Freien Wähler (27,6 Prozent) vor der CDU (24 Prozent). Stimmenkönig war CDU-Rat Lutz Schönthal (6.313 Stimmen). In der Gemeinde Pfinztal hatte Frank Hörter (CDU) gleich doppelt Grund zur Freude. Seine Partei (34,5 Prozent) und er selbst (7.430 Stimmen) lagen in der Wählergunst weit vorne. In Eggenstein-Leopoldshafen gewannen die Freien Wähler (24,2 Prozent). Die meisten Stimmen erreichte FDP-Bewerber Willi Nees (4.947). Auch in Linkenheim-Hochstetten (30,7 Prozent) und in Dettenheim (39,4 Prozent) hatten die Freien Wähler die Nase vorn. In Graben-Neudorf (48,9 Prozent) und Walzbachtal (38,2 Prozent) schnitt die CDU am besten am, in Weingarten die Weingartener Bürgerbewegung (WBB) mit 26,3 Prozent.