Freiluftkonzert an Neujahr: Musikverein Weingarten spielt auf Wartturm

Wohlklingend und volltönend zwischen Blasmusik und Kirchenglocken erlebten die Weingartener, die sich am Fuß des Wartturms eingefunden hatten, den Neujahrsmorgen. Der Musikverein Weingarten feiert in diesem Jahr sein 125. Bestehen und startete in dieses besondere Jahr mit einem besonderen Freiluftkonzert.

Ein Blechbläserquintett intonierte von der Plattform des Turms herab den Earl of Oxford March von William Byrd in einem Arrangement ihres Mitglieds Felix Knopf.

Byrd ist einer der bekannten Komponisten des Viktorianischen Zeitalters. Mit dem Oxford March war ihm ein Stück gelungen, das bei Blasorchestern heute noch weltweite Verbreitung findet.

Weitere Veranstaltungen geplant

Oben auf dem Turm zeigte sich die Windrichtung doch auch bei dieser ruhigen Wetterlage von Bedeutung und die Klangstärke variierte durchaus je nach Standpunkt der Bläser.

„Wir legen den Schwerpunkt unseres Jubiläums auf das Musikalische“ erklärte der Vorsitzende Verwaltung, Wolfgang Heid. Dem Publikum wünschte er ein gutes neues Jahr und lud ein, auch die weiteren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr zu besuchen: den Festgottesdienst mit Reinhold Friedrich und das Frühjahrskonzert.

Nach dem schwungvollen Auftakt von oben ging es unten am Fuße des Turms mit einem Holztrio weiter. Altsaxofon, Klarinette und Fagott begannen mit dem Türkischen Marsch von Ludwig van Beethoven und fuhren fort mit „La donne e mobile“ aus Giuseppe Verdis Oper Rigoletto. Mit einem Marsch aus Richard Wagners Tannhäuser beendete das Trio seinen engagierten Vortrag.

Publikum ist begeistert

Glanzlichter in der Tonart, setzte das darauffolgende Querflötentrio. Auf ein strahlendes Allegro aus Mozarts Divertimento folgte das Allegro Vivace aus der Sonate G. Major von James Hook und der großartige Vortrag endete mit dem Entertainer von Scott Joplin, der vielen Besuchern als Titelmusik aus dem Film „Der Clou“ bekannt gewesen sein dürfte.

Alle Vortragenden wurden mit gebührendem Beifall belohnt. Erneut hob das Bläserquintett in luftiger Höhe an und mit der weltbekannten Beatlesmelodie Ob-la-di, ob-la-da endete ein gelungener Start ins Jubiläumsjahr.