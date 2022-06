Seit Jahrzehnten pflegen die Gemeinden im nördlichen Landkreis von Karlsruhe intensive Beziehungen zu ihren Partnerstädten und Partnergemeinden. Persönliche Kontakte und Freundschaften mussten in Zeiten der Pandemie jedoch Online-Formaten weichen. Nun nehmen die wechselseitigen Besuche auf allen Ebenen wieder Fahrt auf.

Die ersten Städte- oder Gemeindepartnerschaften nach dem Zweiten Weltkrieg wurden mit dem Ziel der Völkerverständigung, eines kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs, gegründet. Pfinztal ging Partnerschaften mit Leerdam (Holland) und Rokycany (Tschechien) ein.

Pfinztals Klimapartnerschaft mit Afrikanischer Gemeinde

Mit Blick auf den Klimawandel entstand zudem 2020 eine offiziell geförderte Klimapartnerschaft mit der Gemeinde Kidira (Afrika), die auf den seit 2008 bestehenden Beziehungen zwischen den Naturfreunden fußt. Bodenerosion, Luftverschmutzung oder Müllmanagement gemeinsam bekämpfen waren etwa Themen beim ersten offiziellen Besuch einer Delegation aus Pfinztal in Afrika Ende Mai.

Am Pfingstwochenende machte sich ein Bus mit 40 Bürgern und offiziellen Vertretern des Fußballvereins sowie der Gemeindeverwaltung aus Eggenstein-Leopoldshafen auf den Weg zum Partnerschaftstreffen ins niederösterreichische Höflein. Die jährlich wechselseitigen Treffen, die zuletzt 2019 stattfanden, sind ein fixes Highlight im Kalender, erklärt Mitreisender und Gemeinderat Marc Mehler (CDU) zur 2005 offiziell geschlossenen Partnerschaft. Sie geht auf den Mitte der 1970er Jahre begründeten sportlichen Austausch zwischen FV Leopoldshafen und SC Höflein zurück.

Radtour von Weinarten zur Fiesta Mayor

In Freud und Leid verbunden nahmen im Oktober die drei Weinhoheiten aus Weingarten an der Gedenkfeier für die während der Pandemie verstorbenen Freunde in Olesa de Montserrat (Spanien) teil. Mit dem Rad fährt diese Woche eine neunköpfige Gruppe aus dem Weindorf los, um an der Fiesta Mayor, dem höchsten Fest der Partnergemeinde, teilzunehmen, das am 24. Juni stattfindet.

Der vielfältige Austausch nimmt auch mit der französischen Gemeinde Liverdun einen hohen Stellenwert ein, so Weingartens Pressesprecherin Gabriele Dittert.

Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten pflegt ihre Partnerschaften zu Jarny (Frankreich) und Gröditz (Sachsen-Anhalt) in der Form eines „Dreigestirns“. So kommen bei den regelmäßigen Treffen im jährlichen Wechsel Delegationen aller drei Gemeinden zusammen.

Bereits im Oktober 2021 fand ein Treffen des Trios in Gröditz statt, um 30 Jahre Deutsche Einheit nachzufeiern. Ein Arbeitstreffen in Linkenheim-Hochstetten im März folgte zur weiteren Terminplanung des gemeinsamen jährlichen Veranstaltungskalenders, so Pressesprecherin Katja Stieb.

Stutensee erwartet diesen Sommer Partner aus Ungarn und Frankreich

Zwei große Veranstaltungen stehen in Stutensee an, sagt Pressesprecher Florian Bernauer. Im Juli wird in Tolna (Ungarn) bei einem viertägigen Besuch das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft nachgefeiert. Mit einem vielfältigen Festprogramm über das erste August-Wochenende wird in Stutensee die 40-jährige Partnerschaft mit Saint-Riquier (Frankreich) gefeiert.