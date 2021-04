Liegt es an Corona? Warum der Frühling dieses Jahr so spät kommt

Der Februar war am Ende zu warm, trotz einwöchiger Kältewelle. In der letzten Woche im Februar gab es bis zu 22 Grad. Viel zu früh. Danach blieb es durchwachsen. Rund um Stutensee landen wir im März bei 0,0 Grad Abweichung, also weder zu warm noch zu kalt in den ersten drei Wochen. Die vergangenen Jahre hatten oft einen zu warmen März. Wir waren verwöhnt.