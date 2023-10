Davon könnten Senioren wie auch junge Familien profitieren: Heiner Jurkitsch will gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde Menschen verschiedener Generationen miteinander in Kontakt bringen.

Wenn man eine soziale Initiative begründen will, muss man nicht unbedingt alles neu erfinden. So schaute sich der Linkenheim-Hochstetter Heiner Jurkitsch vorab weithin nach Vorbildern um, als er daran ging, sein generationenübergreifendes Projekt „Leihgroßeltern“ ins Leben zu rufen.

Mit speziellem Fokus auf seine Wohngemeinde fand er in der katholischen Kirchengemeinde Linkenheim-Graben-Neudorf dafür eine berufene Partnerin.

Seniorinnen und Senioren wünschen sich oft eine stärkere Anbindung an die jüngeren Generationen und mehr Kontakt zu Kindern. Heiner Jurkitsch

Initiator „Leihgroßeltern“

„Für mich ist ein Ziel, Generationen zusammenzuführen, das Verständnis füreinander und die gegenseitige Toleranz zu fördern“, betont der 73-Jährige. Einher geht das mit dem Anliegen, Senioren und Familien mit Kindern sowie Alleinerziehende zu unterstützen.

In der Gemeinde lebten heute 3.415 Menschen im Alter von 55 bis 75 Jahren, davon 956 in Einzelhaushalten, so Jurkitsch. „Seniorinnen und Senioren wünschen sich oft eine stärkere Anbindung an die jüngeren Generationen und mehr Kontakt zu Kindern“, erklärt er.

Zum anderen würden sich viele Eltern wünschen, dass ihre Kinder auch Kontakt zu älteren Menschen haben. Eltern von Ehepaaren und Alleinerziehenden aber würden häufig weiter weg wohnen oder seien bereits verstorben, so Jurkitsch. So ist er sich sicher, dass er mit seinem Vorhaben diesen Bedürfnissen entgegenkommen und gleichzeitig Eltern in schwierigen Zeiten helfen könnte.

Initiator aus Linkenheim-Hochstetten geht von großem Bedarf aus

„Eltern belasten vielfach steigende Mieten und Lebenshaltungskosten. Sie stehen vor der Herausforderung, Beruf und andere Verpflichtungen mit dem Familienleben und den Bedürfnissen der Kinder unter einen Hut zu bringen“, führt der Initiator aus.

„So möchten wir gemeinsam Eltern eine zuverlässige und liebevolle Betreuung ihrer Kinder anbieten, die sie im normalen Leben oder in Notsituationen entlasten kann“, verdeutlicht er. Jurkitsch denkt dabei an Kinder im Alter ab einigen Monaten bis zu zehn oder elf Jahren.

Leihopas- und -omas könnten auf die Kinder aufpassen, mit ihnen spielen, gemeinsam lesen, kochen, mit ihnen zum Spielplatz oder in den Zoo gehen, gibt Jurkitsch Beispiele. Ob dies stunden- oder tageweise geschehe und wie lange, würden die Beteiligten dann untereinander vereinbaren.

Dass an einem solchen Angebot Interesse besteht, weiß der ehemals in Friedrichstal wohnhafte Jurkitsch aus früheren ehrenamtlichen Tätigkeiten wie etwa als Gründungsmitglied des Stutenseer Seniorenbeirats.

Kirchengemeinde Linkenheim-Graben-Neudorf war von der Idee sofort angetan

Jurkitsch entwickelte sein Projekt mit der Hilfe seiner Frau Karin, informierte sich, knüpfte Kontakte zu anderen Initiativen und baute die Grundlagen auf. „Solch ein Projekt als Einzelperson in die Tat umzusetzen, gestaltet sich aber schwierig. Ich bemühte mich um einen Partner. Ich fand ihn in der katholischen Kirchengemeinde, bei der ich sofort auf offene Ohren stieß“, hebt Jurkitsch hervor.

Heiner Jurkitsch hat einen Nerv der Zeit getroffen. Marc Rahmann

Pastoralreferent

„Pfarrer Steffen Schölch und ich fanden die Idee sofort gut. Auch im ehrenamtlichen Gemeindeteam waren alle davon angetan“, streicht Pastoralreferent Marc Rahmann heraus. Er ist im Seelsorgeteam als Hauptamtlicher der für Linkenheim zuständige Ansprechpartner.

„Heiner Jurkitsch hat einen Nerv der Zeit getroffen. Ich denke, dass er gesellschaftliche Probleme auf eine super Weise zusammenbringt. Viele Ältere fühlen sich auch alleine und einsam. Viele Jüngere hätten gerne Kontakt mit Älteren und könnten Unterstützung gut gebrauchen“, fasst Rahmann zusammen. Zudem könnten sie vom Erfahrungsschatz und Neuzugezogene auch von der Ortskenntnis Älterer profitieren, fügt er an.

Jurkitsch hatte unlängst begonnen, das Projekt über Aushänge und Facebook zu bewerben. Vorgesehen ist, dass er Interessente beider Gruppen persönlich besucht und sie umfassend informiert. Jeder erhält einen Fragebogen, der auch dazu dient, die jeweiligen Interessen vorab abzugleichen. Fürs erste gegenseitige Kennenlernen stellt die Kirchengemeinde die Räume und zudem ihre Infrastruktur organisatorisch zur Verfügung.

Im Prinzip leistet das Projekt eine Vermittlung. Alles Weitere klären die Beteiligten dann unter sich. Senioren brauchen vorab ein polizeiliches Führungszeugnis. Alle rechtlichen und versicherungsrelevanten Fragen sind geklärt und werden vermittelt. Rahmann weist auch auf die kirchlichen Kompetenzen und die großen Erfahrungen in der Betreuung Ehrenamtlicher hin.