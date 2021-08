Das Bauprojekt „Carré am Markt“, ein geplantes Gewerbe- und Wohngebiet in Linkenheim-Hochstetten, steht wegen der gefährdeten Haubenlerche auf der Kippe.

Das „Carré am Markt“ im Neubaugebiet „Biegen/Durlacher Weg“ in Linkenheim-Hochstetten soll ein Mischgebiet aus Gewerbe, Dienstleistung und Wohnen werden. Seit 2020 hebelt jedoch ein kleines Vorkommen der Haubenlerche das Großprojekt aus. Der Vogel steht in Baden-Württemberg auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Deshalb legte das Regierungspräsidium Karlsruhe ein spezielles Artenschutzprogramm auf. Bürgermeister Michael Möslang gibt im Interview mit unserem Mitarbeiter Alexander Werner einen Überblick zum Sachstand und dem geplanten Vorgehen.

Welche Bedeutung kommt dem „Carré“ in der Gemeinde denn zu?

Möslang Die Gewerbeflächen sind für uns sehr wichtig, um unseren Gewerbesteuereinnahmen zu stärken und Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort zu schaffen. Über die Kooperation können wir für die Hardt und die Technologieregion Karlsruhe ein Angebot für im Oberzentrum fehlende Gewerbeflächen machen.

Wie sehen Ihre Bemühungen um eine Lösung für das Bauprojekt aus?

Möslang Wir hatten bereits zwei Ausnahmeanträge erarbeitet und dem Regierungspräsidium vorab vorgelegt. In beiden Fällen sah die Behörde keine Erfolgsaussichten auf eine Genehmigung. Die Begründung war, dass drei erwachsene Vögel zu wenig seien, um die Population nachhaltig zu sichern. Genau dieses Ziel verfolgen wir jetzt: den Vogel von der Roten Liste bringen durch Stärkung der Population. Das heißt, wir müssen alles tun, damit sich die Vögel wohlfühlen. Im Moment erscheint das aussichtsreicher. Denn zwei Brutpaare brachten jetzt sieben Jungvögel durch den Sommer. Die Brutstätten lagen östlich und nördlich im Neubaugebiet. Deswegen wollen wird nun anstatt westlich des Rettungszentrums dort Ausgleichsflächen für die Haubenlerche schaffen. Unserer Erfahrungen mit dem Säen von mit Rohböden durchsetzten extensiven Bienenweiden sind sehr gut. Zudem sieht das Konzept extensive Strukturen von beispielsweise begrünten Flachdächern im Baugebiet vor.

Wie beeinflussen die Ausgleichsflächen den nächsten Bauabschnitt in Richtung Hochstetten?

Möslang Er wird auf alle Fälle wesentlich aufwändiger. Es bräuchte dann als Ersatz neue Ausgleichsflächen und Erweiterungsflächen für die Jungvögel. Ich hoffe weiter, dass die beiden Bauabschnitte umgesetzt werden können, aber sicher nicht in den kommenden fünf Jahren. Vieles spricht aber dafür, dass wir unsere Bauleitplanung ändern und andere Flächen vorziehen müssen.

Welche regionalen Dimensionen hat das Haubenlerchen-Problem?

Möslang Der Flächennutzungsplan legt künftige potenzielle Baugebiete fest. Rund um das Oberzentrum Karlsruhe konzentrieren sich Gebietsentwicklungsmöglichkeiten auf drei Flächen. Eine der Flächen erstreckt sich von Eggenstein-Leopoldshafen bis Dettenheim. Es handelt sich durchweg um Gebiete, in denen Haubenlerchen potenziell brüten könnten. Das ist der Grund, warum die Haubenlerche über die bauliche Entwicklung auch von Linkenheim-Hochstetten entscheidet. Insofern gehen unsere Überlegungen dahin, auf Gebiete ohne nachgewiesene oder ehemalige Haubenlerchen-Habitate auszuweichen.

Welchen Zweck verfolgen Ihre weiteren interkommunalen Bemühungen, eine Lösung für das Haubenlerchen-Problem zu finden?

Möslang Aktuell stehen wir schon mit Rheinstetten und Waghäusel in Verbindung. Ein grundlegender Ansatz ist, die Population der Haubenlerche zu stärken und zu vergrößern. Die Idee ist, über die Zusammenarbeit Biotope zu verknüpfen, um die Population zu stärken. Es geht darum, Bereiche strukturiert zu erhalten und bereitzustellen und die Haubenlerche schrittweise in heutige Agrarflächen zu integrieren.

Welche Kosten verursacht die aktuelle Entwicklung?

Möslang Der Aufwand beläuft sich bislang auf rund 100.000 Euro. Ausgleichsflächen müssen geschaffen werden und zusätzlich verursacht die nötige artenschutzrechtliche Begleitung auf unbestimmte Zeit Kosten von rund 40.000 Euro pro Jahr.

Bei den laufenden Planungen für ein interkommunales Gewerbegebiet im Areal Stockäcker und dem Dettenheimer Mönchfeld ist das Thema ebenso aktuell. Wie ist der Stand des Projekts?

Möslang Derzeit steht das Vorhaben auf tönernen Füßen. Vor Jahren gab es in dem Gebiet schon einmal Sichtungen von Haubenlerchen. Das Regierungspräsidium vermutet ein Winterquartier der Vögel im Mönchfeld und im benachbarten Gelände Gradnausbruch. Die Frage ist dabei, zu welchen Einschätzungen das Regierungspräsidium in den Habitatsuntersuchungen kommen wird.