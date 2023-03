„Es gibt keine zweite Meinung, dass man das selbstverständlich macht“, begründet KSC-Spieler Daniel Gordon, warum er mit seinen Kameraden Marvin Wanitzek und Marcel Franke beim FV Linkenheim Autogramme gibt und damit einen Aktionstag für die an einer schweren Blutkrankheit leidende siebenjährige Mara unterstützt.

Das Mädchen braucht dringend eine Stammzellenspende. Dann hat sie eine Überlebenschance von rund 80 Prozent, wie Maras Tante und Onkel Michael und Jörg Rudat berichteten. Sie haben Besuchern eine Möglichkeit geboten, sich für Spenden typisieren zu lassen. Das haben immerhin 51 Gäste genutzt.

Der Trainer der Linkenheimer E-Jugend, Steffen Mumbauer, ist bereits seit 15 Jahren typisiert und war vor vier Jahren bereits einmal in der engeren Auswahl zu einer Spende. Auch Gordon ist, wie manch anderer Profi, typisiert. Immerhin sei er Familienvater und habe auch eine Verantwortung für seine Kinder, sagt er.

Als Mumbauer von Maras Erkrankung erfahren hat, kam ihm spontan die Idee, ein E-Jugend-Turnier mit Mannschaften aus der näheren Umgebung zu veranstalten. Bei seiner Vereinsführung rannte er damit offene Türen ein und innerhalb kürzester Zeit hatte er Zusagen von Vereinen aus dem gesamten Raum nördlich von Karlsruhe zu zwei Turnieren.

Der Start ist frei, aber jedes Team soll einen selbstgewählten Betrag in eine Kasse stecken. Das Geld kommt der Knochenmarkspender-Datei der DKMS zugute, nach eigenen Angabe die weltweit größte Organisation, die ein Register mit freiwilligen Stammzellenspendern führt. DKMS finanziert mit den Spenden Typisierungsaktionen. Jede Untersuchung kostet immerhin 40 Euro, ist aber für Menschen kostenlos, die sich testen lassen.

Mannschaft des FV Linkenheim spendet Punkteprämien

Nachdem die jeweiligen Spielführer ihren Obolus in die Kasse gesteckt haben, wandert sie an die Theke, an der Linkenheimer E-Jugend-Eltern Kaffee, Kuchen und andere Leckereien anbieten. Mumbauer hatte sich auf Einnahmen von 400 bis 800 Euro gefreut, um so zehn bis 20 Typisierungen finanzieren zu können. Was ihn im Laufe der Organisation allerdings überraschte, waren die Zusagen von manchen Sponsoren.

Und auch die erste Mannschaft des FV Linkenheim steuert ihre Punkteprämien der nächsten Spiele bei. So ist in einem ersten Überblick nach Schätzungen der Vereinsführung bereits jetzt ein mittlerer vierstelliger Betrag zusammengekommen. Und die Sammelaktion wird sowohl im Laufe der Woche als auch am kommenden Sonntag beim Heimspiel der Linkenheimer gegen Rußheim fortgesetzt.