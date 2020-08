Mädchen mit Down-Syndrom

Auf welche Schule soll Ida aus Linkenheim gehen? Eine Entscheidung bahnt sich an

Wie geht es weiter im Streit zwischen Idas Eltern und dem Schulamt? Der Fall liegt mittlerweile beim Regierungspräsidium zur Klärung. Spätestens in der Woche vom 24. August soll die Entscheidung fallen, ob das Mädchen in Linkenheim in die Schule gehen darf, oder ob es nach Karlsruhe in die Schule gehen muss.