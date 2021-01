Dass Joe Biden wieder „alles in die richtige Richtung bringt“, wie Waltraud Ritz es ausdrückt, da bestehen bei ihr keine Zweifel. Bidens Amtseinführung als 46. Präsident der USA habe sie den ganzen Tag im Fernsehen verfolgt.

„Außer da, wo Nummer 45 abgehauen ist“, sagt die 63-Jährige. Mit Nummer 45 meint sie Donald Trump. Waltraud Ritz wurde in Linkenheim-Hochstetten geboren und ist 1975 in die USA ausgewandert. Sie lebt in Bethel im Bundesstaat Maine.

„Es ging in diesen Wahlen wirklich um sehr viel“, sagt Ritz. Im unmittelbaren Vorfeld der US-Wahlen im vergangenen November habe sie mindestens einmal pro Woche im Büro der Demokratischen Partei in ihrem Ort ausgeholfen, um Fragen zu beantworten. Außerdem habe man dort Schilder für die Kandidaten abholen können.