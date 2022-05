Auto kollidiert in Linkenheim-Hochstetten mit Gegenverkehr

Am Montagmittag ist eine 41-jährige Frau in Linkenheim-Hochstetten in den Gegenverkehr gekommen. Offenbar verlor sie die Kontrolle über ihr Auto.

Eine Frau hat am Montagnachmittag in Linkenheim-Hochstetten offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen. Aus welchem Grund die 41-Jährige auf der Straße Am Wall in den Gegenverkehr kam, ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte.

Dort stieß sie gegen 16.45 Uhr mit dem Auto eines 41-jährigen Mannes zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Zeugen gesucht Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (07 21) 96 71 80 mit dem Polizeirevier Waldstadt in Verbindung zu setzen.