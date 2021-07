Dutzende Retter waren am Baggersee in Linkenheim-Hochstetten im Einsatz. Dann stellte sich heraus: Fehlalarm. Doch nicht immer geht ein Einsatz der DLRG gut aus.

Am Ende stand ein Einsatz ohne Ergebnis für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Baggersee „Streitköpfle“ in Linkenheim-Hochstetten. Am Freitagabend war viel Personal vor Ort versammelt – fast 50 Helfer der DLRG, dazu Polizei und Feuerwehr, um nach einem mutmaßlich Ertrunkenen zu suchen. Letztlich handelte es sich um einen Fehlalarm.

Wie aber werden die Helfer in einem solchen Notfall alarmiert und welche Mechanismen greifen, wenn die Retter an einen Einsatzort gerufen werden?

„Person im Wasser“, also jemand, der in einem Gewässer in Not geraten ist, lautete das Alarmstichwort für die Helfer, die an den Baggersee nach Linkenheim-Hochstetten ausrückten.