Auf der Gemarkung von Linkenheim-Hochstetten befinden sich vier Baggerseen. Der Baggersee Streitköpfle, auch Streitköpflesee, ist der südlichste und gehört zu Linkenheim. Er gilt als Mekka für Taucher. Badegäste kommen wegen des schönen Sandstrands.

BaLi liegt direkt vor der Haustür – und keineswegs nur in Asien. Der Streitköpflesee in Linkenheim wird gerne wie die indonesische Insel bezeichnet. Denn mit Hilfe der ersten beiden Buchstaben der zwei Worte „Baggersee“ und „Linkenheim“ lässt sich das Badeparadieses im Indischen Ozean an den Rhein holen.

Der verheißungsvolle Name ist wohl auch einer der Gründe dafür, dass das Gewässer auf der Gemarkung von Linkenheim-Hochstetten sehr beliebt ist. An den Wochenenden im Sommer strömen die Menschen aus nah und fern an den See. Es ist dann voll. Oft sogar zu voll, wie die Gemeinde meint.

Badeseen in der BNN-Region im Überblick In der BNN-Region gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Badeseen und Baggerseen ziehen Sonnenanbeter, Schwimmer, Wassersportler, Familien und Spaziergänger im Sommer besonders an. In unserer Übersicht stellen wir eine Auswahl an Badeseen in der Region vor. Was ist am See geboten? Was gilt es zu beachten? All diese Fragen wollen wir hierbei beantworten.

Baggersee Streitköpfle in Linkenheim: Badespaß für Familien

Der helle Sandstrand am Ostufer und das blaugrüne Wasser locken die Menschen an. Die ehemalige Kiesgrube ist jedoch kein reines Badeziel. Ins kühle Nass dürfen die Besucher nur im südlichen Teil des langgestreckten Sees springen. Der Rest gehört der Natur.

Wasservögel, Amphibien und Fische sollen hier in Ruhe für Nachwuchs sorgen können. Im Winterhalbjahr ist zum Schutz von Flora und Fauna sogar der komplette See für jegliche Aktivitäten im und auf dem Wasser gesperrt.

Kinder haben ihre Freude an Fischen und anderen Bewohnern des Sees. Wenn sie gerne schnorcheln, entdecken sie mit Glück das eine oder andere Getier. Ein weiteres Plus für Familien: Der See ist an seinem östlichen Ufer relativ flach. Und am Strand können die Mädchen und Jungen im Sand buddeln und Burgen bauen.

Der Streitköpflesee ist nicht der einzige Baggersee der Gemeinde. In Linkenheim-Hochstetten gibt es in der Nähe des Rheins vier derartige Gewässer. Gebadet werden darf allerdings nur im Bali sowie im Baggersee Giesen. Der Rohrköpflesee dagegen ist für Surfer, Segler und Angler reserviert. Und die „Insel Rott“ bleibt Anglern vorbehalten.

Der See ist nicht bewacht, das Baden geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung. Das Befahren des Sees ist nur mit aufblasbaren Schwimmgeräten ohne eigene Triebkraft erlaubt. Hunde sind während der Badesaison nicht erlaubt.

Linkenheimer Baggersee Streitköpfle: Zeitraum der Badesaison

Die Bade- und Tauchsaison gilt am Baggersee Streitköpfle in Linkenheim ausschließlich vom 1. April bis zum 30. September.

Ausflug zum Linkenheimer Baggersee Streitköpfle: Anfahrt und Parken

Anfahrt: So erreicht man den See

Mit dem Auto fährt man nach Linkenheim und über die Rheinstraße am westlichen Ortsrand entlang. Der Straße „Im Gründel“ zum Gewerbegebiet Schlangenlach folgen, kurz danach geht es links zum See. Die Adresse lautet: Friedrichstaler Str. 21, 76351 Linkenheim-Hochstetten.

Parken am Streitköpflesee

Am See gibt es einen großen Parkplatz. Im ersten Corona-Sommer 2020 führten die vielen Besucher am Streitköpflesee laut Rathaus zu „prekären Verkehrsverhältnissen“. Durch weniger Parkplätze soll ein möglicher Baggersee-Ansturm in Linkenheim verhindert werden. Die Zahl der Fahrzeuge ist auf 500 limitiert.

Die Tagesgebühr beträgt für Autos acht Euro, für Krafträder vier Euro für Wohnmobile 20 Euro. Ein Sicherheitsdienst überwacht die Zufahrtsstraßen und den Parkplatz.

Angebote am Baggersee Streitköpfle: Tauchen, Beachvolleyball & Kiosk

Die geschützte Natur hat das Streitköpfle zu einer bekannten Adresse für Taucher gemacht. Tauchen ist – wie das Baden – nur im südlichen Teil des Baggersees erlaubt und in den flachen Schilfzonen am Ufer nicht gestattet.

Die Unterwasserwelt ist nicht so farbig und artenreich wie die vor Bali. Doch Taucher sehen in dem See Barsche, Rotfedern und viele andere Fische. Zudem erzählen sie nach ihren Tauchgängen von Muscheln an altem Baumstamm und Kaulquappen des Ochsenfrosches – und stellen Filme davon später ins Internet.

Es darf weder gepaddelt, gesegelt oder gesurft werden. Das Befahren des Sees ist nur mit aufblasbaren Schwimmgeräten ohne eigene Triebkraft erlaubt.

Am Streitköpflesee kann auch Beachvolleyball gespielt werden. Zudem gibt es einen Kiosk. Lagerfeuer und Grillen sind verboten.

Spaziergänge rund um den Linkenheimer Baggersee Streitköpfle

Es gibt einen Rundweg um den See. Zudem bietet sich das Gebiet für Spaziergänge und Radtouren an. Auf der Internetseite des Naturschutzzentrums Karlsruhe-Rappenwört ist in der Rubrik „Publikationen“ ein Faltblatt zur „Rheinaue bei Linkenheim-Hochstetten“ zu finden, www.nazka.de.

Die vier Seen haben nicht nur für Taucher und Badegäste einen hohen Ausflugswert. Sie liegen in einem Gebiet, das zum Projekt „Lebendige Rheinauen bei Karlsruhe“ gehört und als wertvoller Naturraum gilt. Es gibt hier sowohl Obstbaum- als auch Feuchtwiesen sowie Erlenwälder und Schilfgürtel. Sie lassen sich bei Spaziergängen und Radtouren erleben.

Und wer etwas länger in der Rheinniederung unterwegs sein will, wandert oder radelt noch ein Stück nach Süden. Die Rheinauen von Eggenstein-Leopoldshafen samt weiterer Seen schließen sich an. In unmittelbarer Nähe des Streitköpfles liegt der Mittelgrund.