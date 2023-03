Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Linkenheim – Täter flüchtig

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend eine Tankstelle in Linkenheim überfallen. Der Mann bedrohte eine Kassiererin mit einer Pistole und forderte Geld.

Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagabend eine Tankstelle in der Karlsruher Straße in Linkenheim überfallen.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der Unbekannte gegen 20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte eine 22-jährige Angestellte mit einer Pistole. Er forderte Geld von der jungen Frau, das er in einer Plastiktüte verstaute.

Anschließend flüchtete der Täter mit mehreren hundert Euro Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. Die Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt.

Der Räuber wurde wie folgt beschrieben: Etwa 17-19 Jahre alt, circa 1,70 bis 1, 75 Meter groß, schlank, möglicherweise blaue Augen. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Sturmhaube mit einem lilafarbenen Streifen, eine schwarze „Puma“-Jogginghose, eine schwarze Bomberjacke mit weißem Emblem auf der rechten Brust und Reißverschluss am linken Oberarm, weiße Socken sowie schwarze Schuhe. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Pistole.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 melden.