Angrenzende Sozialunterkunft

Brand in einer Garage in Linkenheim-Hochstetten: Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

In einer Garage in Linkenheim-Hochstetten ist in der Nacht auf Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude übergriffen. Verletzt wurde niemand.