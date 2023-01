Wir haben in den vergangenen Jahren mit der Bürgerschaft zehn grundlegende Konzepte erarbeitet, an denen möchte ich in den nächsten Jahren weiterarbeiten. Vieles haben wir geschafft, einiges ist im Werden, vieles steht noch aus.

Außerdem gibt es eine sehr persönliche Komponente: Ich wohne hier mit meiner Familie und möchte mich dafür einsetzen, dass sich die Gemeinde weiter gut entwickelt. Ich bin aber auch mit Ende 30 noch kein bisschen amtsmüde. Für mich steht es nicht zur Diskussion, mich beruflich neu zu orientieren. Ich denke, dass ich eine sinnstiftende Tätigkeit habe als Bürgermeister. Ich kann am Ende des Jahres zurückblicken auf das, was geklappt hat. Darin liegt eine hohe Arbeitszufriedenheit.