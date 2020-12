2004 ging Cuffaro Immobilien an den Start, 2014 folgten die Wohnkonzepte GmbH und der Einstieg in den Bauträgerbereich. Bei einem Volumen von 30 Millionen Euro handelt es sich für mich als Bauträger um unser bislang größtes Projekt. Ich lebe seit 30 Jahren in der Gemeinde und bin mit dem Ort persönlich und gesellschaftlich auf vielfältige Weise sehr verbunden. Daher freut es mich umso mehr, in Kooperation mit der FWD Hausbau Dossenheim bei der Entwicklung des Projekts dabei zu sein. Für Marc Zenz von der FWD Hausbau und mich ist es zu unserem Baby geworden. Wir stecken viel Energie in das Projekt. Um es umzusetzen, haben wir 2020 extra die F&C Projektbau GmbH gegründet. Auf ihrer Basis sollen zukünftig weitere Projekte gemeinsam mit der FWD entwickelt werden