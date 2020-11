„Die Corona-Zeit ist auftragsmäßig gesehen schrecklich“, bringt es Sabine Lange-Vogel, die ihr Atelier in Linkenheim-Hochstetten hat, auf den Punkt. Durch den Ausfall von Ausstellungen, Bildverkäufen und sieben fest eingeplanten Hundeausstellungen (die Künstlerin gestaltet sehr viele Tierporträts in Airbrush-Technik) sei ein Einbruch von 90 Prozent zu verzeichnen, so Lange-Vogel. Große Aufträge fehlen, da die aktuelle Situation sich für viele als „zu unsicher“ präsentiert. Keine leichte Situation für Lange-Vogel, zudem sie „keine Unterstützung“ bekommt da sie nicht Hauptverdiener ist.

Eine Hoffnung ist im Moment Weihnachten, wo „vielleicht“ Aufträge kommen. Der Pfinztaler Künstler Pavel Miguel macht ähnliche Erfahrungen, wie er schildert: „Bei mir sind wichtige Termine abgesagt, wie zum Beispiel das jährlich stattfindenden ‘Offene Atelier’ im November oder die Verlängerung meiner Solo-Ausstellung im Karlsruher Cafe Grundrechte.“ Zwar sei es „finanziell wieder eng“, allerdings hat er „Gott sei Dank im Moment noch ein paar Aufträge“.