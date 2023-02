Das haben die weiterführenden Schulen im Karlsruher Norden zu bieten

Bis Anfang März müssen sich Eltern und Schulkinder entscheiden, auf welche Schule es nach der Grundschule gehen soll.

Was hat eine weiterführende Schule zu bieten? Welche Schwerpunkte werden gesetzt? Ein Überblick für den nördlichen Landkreis Karlsruhe.

Stutensee

Erich-Kästner-Realschule: „Die Schule bietet die Möglichkeit, den Bildungsabschluss der Realschule oder der Hauptschule zu erreichen“, sagt Rektorin Inge Steimer. Alltagskultur, Ernährung, Soziales oder lieber etwas Naturwissenschaftliches? Die Schüler dürfen wählen. Ab Klasse fünf begleitet die Schüler die Frage nach der Berufswahl mit kontinuierlichen Einblicken in die Berufs- und Arbeitswelt.

Thomas-Mann-Gymnasium: „Wir geben Hilfestellung, dass Schüler das gymnasiale Niveau erreichen oder sogar darüber hinaus kommen“, sagt Schulleiter Christian Beck über das Gymnasium. Die Arbeit in konstanten Lerngruppen habe dabei Priorität. Für Musikbegeisterte gibt es ein besonderes Angebot: „Die Chorklassen in der Unterstufe sind für uns ein wichtiger Punkt, weil dadurch Gemeinschaft erfahrbar wird.“

Linkenheim-Hochstetten

Werkrealschule: An der Schule zeige man den Schülern schon ab Klasse fünf, welche Berufswege ihnen offen stehen, so Rektor Claus Neck. Außerdem hebt er das gemeinschaftliche Leben in der Ganztagsbeschulung hervor. Dabei werde ein besonderes Augenmerk auf Prävention und enge Verflechtung mit der Schulsozialarbeit gelegt.

Christliche Schule Hardt: „Jeder Schultag beginnt mit einem an den christlich-biblischen Werten orientierten Impuls in der Klassengemeinschaft“, so Schulleiter Ulli Hautzinger. Diese beinhalte durchschnittlich 15 Kinder. Als Schulverbund mehrerer Schularten könnten Schüler in der Unterstufe bei Bedarf noch zwischen Realschule und Gymnasium wechseln. Weiter unterstreicht er die Auszeichnung mit dem BoriS-Siegel. Dabei handelt sich sich um eine Auszeichnung für Praxis-Projekte zur Berufs- und Studienorientierung, die über die geforderten Standards weit hinausgehen.

Albert-Schweitzer-Förderschule: „Wir sind ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Schwerpunkt Lernen“, sagt Emira Poppelreiter. „Es ist für Schüler, bei denen Lernen langsamer läuft oder andere Wege erfordert.“ Kleinere Lerngruppen und das Augenmerk auf einer sonderpädagogischen Herangehensweise zeichne die Schule aus.

Pfinztal

Ludwig-Marum-Gymnasium: Bläserklasse schon für die Neuzugänge und ein USA-Austausch bieten abwechslungsreiche Angebote, sagt Schulleiterin Elke Engelmann. Weiter stellt sie das 40 Jahre währende Engagement für Länder im globalen Süden heraus: „Das ist keine Eintagsfliege, sondern feste Tradition.“ „Schule ohne Rassismus“ – auch das habe sich die Schule für die nahe Zukunft auf die Fahne geschrieben.

Schlossgartenschule: „Wir sind praxisorientiert“, betont Schulleiterin Ulrike Jäger. Man achte in der Werkrealschule auf ein Arbeiten in kleinen Klassen mit 20 bis 25 Kindern. Die Klassenlehrkraft unterrichte möglichst viele Stunden in der Klasse. Dadurch stelle man eine enge Lehrer-Schüler-Beziehung her.

Geschwister-Scholl-Realschule: Diese Schule ist schon Mitglied bei „Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage“, sagt Schulleiterin Barbara Fuchs. Patenschaften und Mentoren sind ein Schwerpunkt: Schülerpaten ab Klasse sieben, Schülermedienmentoren und Sportmentoren stehen zum Beispiel zur Auswahl. Auch spricht die Rektorin von einer engen Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit.

Eggenstein-Leopoldshafen

Gemeinschaftsschule: Ob Band-AG, Kreativ-AG oder Programmieren, die Schule habe für Multi-Interessierte einiges zu bieten, sagt Rektorin Elisabeth Eser. Merkmale vieler Gemeinschaftsschulen, wie auch dieser, seien das Lernen auf persönlich angepassten Niveaustufen, Begleitung durch individuelle Coaching-Lehrer und keine Noten. Statt Zeugnissen bekommen die Kinder halbjährlich eine verbale Rückmeldung.

Graben-Neudorf

Pestalozzi-Gemeinschaftsschule: Solch ein Konzept verfolgt auch diese Ganztagsschule. Schulleiterin Heike Stober betont die digitale Ausstattung von interaktiven Whiteboard bis hin zu WLAN für Unterrichtszwecke. Stolz ist sie auf ihre wiederholt durch Berufswahlsiegel ausgezeichnete Berufsorientierung.

Weingarten

Turmbergschule: Diese Schule ist die Dritte im Bunde der Gemeinschaftsschulen. „Vom Mathe-Ass bis zum Sprachtalent, von der Sportskanone bis zum Musikus“ seien sie eine bunte Gemeinschaft, so der stellvertretende Schulleiter Klaus Stirn. Als weitere „Schatzkiste“ nennt er das Clubsystem. Bei der Wahl könnten Schüler ihre persönlichen Interessen einfließen lassen.

Die Realschule in Linkenheim und die Aloys-Henhöfer-Schule in Pfinztal haben auf die BNN-Anfrage nicht geantwortet.