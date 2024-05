Der Anglerverein Linkenheim bekämpft den Knöterich mit aller Kraft

Die Uferränder der Linkenheimer Seen sind von der invasiven Art zugewuchert, was großen Aufwand bei der Bekämpfung erfordert.

Er ist kein leichter Gegner, der Knöterich. Aktuell bekämpft der Anglerverein Linkenheim das Gewächs, das sich rasend schnell an den Baggerseen Rohrköpfle und Streitköpfle sowie am Rheinniederungskanal breit macht, wie der Verein informiert.

Bei der Zierpflanze handelt es sich um eine invasive Art. Sie wurde etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt. „Wo er wächst, wächst nichts anderes mehr. Er verdrängt alle anderen Pflanzen und schießt schnell in die Höhe“, teilt der Verein mit. „Unsere Ufer sind im Nu dicht zugewachsen“, sagt Sven Becker, der Vorsitzende des Anglervereins Linkenheim. Der Verein hat aktuell rund 220 Mitglieder. Früher haben die Mitglieder einfach alles abgemäht, wo das Unkraut stand. Doch so schnell der Knöterich weg war, so schnell wuchs er wieder nach, klagt der Verein.

„Das liegt daran, dass er sich über Wurzeln fortpflanzt, sogenannte Rhizome. Wo man eine Wurzel hinwirft, wächst quasi schon wieder ein neuer Knöterich“, sagt der 54-jährige Becker. Die Verbreitung des Staudenknöterichs erfolge über Rhizomteile, die mit jeder Bodenbewegung verteilt werden können.

Um dem entgegenzuwirken, wurde am Uferrand beim Rohrköpfle-See und am Rheinniederungskanal nach der Ausmerzung des Knöterichs Teichfolie ausgelegt. Zudem wurde diese beschwert, damit nichts mehr nachwächst.

Anglerverein Linkenheim bittet Naturfreunde auf Wegen zu bleiben

„Ab und zu kam es vor, dass Leute dort herumgelaufen sind, wo die Folie liegt. Das ist aber nicht gewünscht“, so Becker. Er würde sich freuen, wenn Spaziergänger auf dem Weg blieben, und von dort aus die Natur genießen. Denn man wolle den Erfolg der Aktion keineswegs gefährden. Dafür wolle man die Spaziergänger sensibilisieren.

In einem halben Jahr will man beim Anglerverein sehen, ob die Aktion erfolgreich war, und ob dem gemeinen Knöterich der Garaus gemacht werden konnte. Unterstützung gibt es von der Gemeinde, welche die Folie stellt.

Es ist ein Genuss, in dieser idyllischen Natur die Ruhe zu genießen. Sven Becker

Vorsitzender des Anglervereins Linkenheim

Hege und Pflege der Gewässer und deren Ränder sowie Naturschutz allgemein sind Aufgabe der Fischer der Hardt-Gemeinde. „Wir bringen auch Totholz in die Gewässer ein, als Unterstand für die Fische“, berichtet Becker. Natürlich zählt auch das Angeln von Karpfen, Hechten oder Weißfischen zu den bevorzugten Tätigkeiten der Angler an ihren Pachtgewässern.

„Es ist ein Genuss, in dieser idyllischen Natur die Ruhe zu genießen“, so Becker. Immer wieder gibt es das Jahr hindurch Arbeitseinsätze, wie derzeit beim Knöterich. Man kooperiere hier eng mit dem Umweltbeauftragten der Gemeinde, betont Becker. Frische Folie sei bestellt.