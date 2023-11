Lutz Barth hat in mehr als drei Jahrzehnten in der Evangelischen Landeskirche viele Gottesdienste gestaltet. Dabei hatte er immer eine wichtige Unterstützerin an seiner Seite.

Aus dem Rheinland hat es Lutz Barth vor mehr als 30 Jahren ins Badische verschlagen. Als gelernter Florist kam er auf seinen „Wanderjahren“ nach Karlsruhe. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er seinen erlernten Beruf nicht mehr ausüben. Er entschied sich, in Darmstadt Religionspädagogik zu studieren.

Wie war die Umstellung vom Rheinischen ins Badische?

Barth Das badische Essen war viel besser als dasjenige, das ich kannte. Ich bin als Single gekommen und habe sehr schnell bei einem badischen Mädl zugegriffen. Nach einem halben Jahr waren wir verheiratet, und wir sind es immer noch.

Was haben Sie mit ihrem neuen Studienabschluss als Diplom-Religionspädagoge anfangen können?

Barth Ich bin nach dem Studium nach Karlsruhe zurück, wo meine Frau viele Verwandte hatte. Ich habe mich in Baden wohlgefühlt. So sind wir nach Linkenheim-Hochstetten gekommen. Und ich habe als Angestellter der Badischen Landeskirche eine Stelle als Diakon in der evangelischen Gemeinde Linkenheim, später in den Bruchsaler Stadtteilen Heidelsheim und Helmsheim, dann wieder in Linkenheim und zeitweise in Königsbach bekleidet.

„Besondere Gottesdienste“ waren seine Spezialität

Was waren dabei Ihre Aufgaben?

Barth Mein Aufgabengebiet war die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit. Freizeiten zu organisieren, gehörte dazu. Dabei habe ich Gottesdienste in Sonderformaten entwickelt. „Sonderformate“ sind solche Gottesdienste, die auf spezielle Zielgruppen ausgerichtet sind. Jugendgottesdienste waren zu jener Zeit gefragt. Oder in Helmsheim die „Oasen“, abendliche Gottesdienste zum Auftanken, die für alle gedacht waren, aber besonders gerne von jungen Erwachsenen besucht wurden. Ich habe außerdem Religion unterrichtet und Konfirmanden vorbereitet.

Wie hat sich Ihr Beruf auf Ihre Glaubensentwicklung ausgewirkt?

Barth In meinem früheren Beruf habe ich viele unzufriedene Menschen getroffen. Das hat mich angeregt, nach dem Sinn des Lebens zu fragen. So bin ich mit 20 Jahren, als ich noch in Düsseldorf lebte, mit Kirche und Glauben in Berührung gekommen. Ich habe dort einen Jugendkreis besucht, in dem wir Bibel gelesen, gesungen und Leben geteilt haben. Als ich nach Karlsruhe kam, wurde ich sofort liebevoll in der damaligen Melanchthon-Gemeinde aufgenommen.

Ein ganz besonderes Format haben Sie zusammen mit Ihrer Frau Annette als Diakon in Linkenheim entwickelt.

Barth Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mit meiner Frau quasi als Kollegin gearbeitet. Eine Osterschale mit Kreuzigung und Auferstehung, die wir in Stolberg bei Aachen gesehen haben, hat 1998 unsere Idee zu einem „Ostergarten“ ausgelöst. 2000 haben wir den ersten Ostergarten im damaligen evangelischen Gemeindehaus in Linkenheim aufgebaut. An Stationen konnte man mit Bildern, Kulissen und Hörszenen Leben, Leiden und Auferstehung Jesu hautnah erleben. 2003 haben wir den Osterpark in Büchern und auf CD als Materialpaket hergestellt, das wir an Interessenten im deutschsprachigen Raum verschickt haben. Besonderen Zulauf fand das Projekt, das dann Sinnenpark-Ostergarten hieß, im Europapark in Rust mit Zehntausenden Besuchern.

Daraus haben sich andere Projekte entwickelt …

Barth Wir hatten Zeitreisen und Ausstellungen zu Weihnachten, zur Hoffnung für die letzte Reise, Menschen begegnen Jesus und zum Reformationsjubiläum die Präsentation „Mensch Luther“ in Karlsruhe und Pforzheim. Das waren alles Projekte, die meine Frau und ich zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern machen konnten.

Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie nach 35 Jahren Arbeit in der und für die evangelische Landeskirche in den Ruhestand gehen?

Barth Alles hat seine Zeit. Wir hatten wunderbare Jahre und tolle Projekte. Und jetzt beginnt eine neue Zeit.

Wie sehen Ihre Pläne für die „Zeit danach“ aus?

Barth Ich möchte ein Kabarett zu meinem Buch machen. Da bin ich schon dran. Das Programm heißt wie das Buch: „Von einem, der auszog, seine Falten zu lieben“. Ich habe Ideen für ein Kinderbuch. Meine Frau und ich möchten gerne reisen und zum Beispiel Mitteldeutschland kennenlernen. Ich bin schon gefragt worden, ob ich mithelfen würde, Vakanz-Vertretungen mitzumachen. Das kann ich mir in einem überschaubaren Maß vorstellen.