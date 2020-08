Die kleine Ida aus Linkenheim will eigentlich nur zur Schule gehen

Eltern und Schulamt streiten sich darüber, in welche Schule Ida gehen soll. Die Sechsjährige aus Linkenheim-Hochstetten hat das Down-Syndrom und soll mit dem Bus nach Karlsruhe fahren. Dabei ist die Grund- und Werkrealschule in Linkenheim nur 150 Meter von ihrem Wohnort entfernt.

Die sechsjährige Ida flitzt in Linkenheim mit ihrem kleinen Rad durch den Hof. „Hallo, wie heißt du?”, fragt sie neugierig gleich zu Beginn des Gesprächs, in dessen Mittelpunkt sie steht. Bald kommt das Mädchen in die Schule. Doch in welche? Darüber ist ein Streit zwischen den Eltern, Thorsten und Simone Jahraus, und dem Schulamt Karlsruhe entbrannt. Mittlerweile prüft das Regierungspräsidium Karlsruhe den Fall. Ida hat Trisomie 21 - das Down-Syndrom - und hat somit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot.

Die Grund- und Werkrealschule in Linkenheim ist rund 150 Meter vom Wohnhaus entfernt und macht auf ihrer Homepage auch auf ihr integratives Angebot für Schüler mit Handicap aufmerksam. Die Schule sei als inklusive Bildungseinrichtung beim Schulamt geführt, erklärt Vater Thorsten Jahraus, und habe dahingehend Erfahrung.

Fall liegt mittlerweile beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Ida hat zwei ältere Geschwister: Ihr Bruder Lasse, neun Jahre alt, geht auch dorthin. Geht es aber nach dem Schulamt Karlsruhe, soll das Mädchen in die Werner-von-Siemens-Schule gehen - in die Karlsruher Nordweststadt und rund 14 Kilometer entfernt. Mit dem Bus zur Schule statt zu Fuß. Ein neues Umfeld statt eines gewohnten. Neue Gesichter anstelle der Freunde vom Kindergarten. So stellt sich die Situation für Idas Eltern dar, die die Entscheidung des Schulamtes für vollkommen unverständlich halten. Kommende Woche steht wieder ein Gespräch mit dem Schulamt an, zur „Begründung der Festlegung der Werner-von-Siemens GWRS”, wie es in dem Schreiben heißt.