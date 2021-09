Drei Einbrüche in Philippsburg-Rheinsheim und Linkenheim

Am vergangenen Wochenende hat es in der Karlsruher Umgebung gleich drei Einbrüche gegeben. Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung um die Diebe ausfindig machen zu können.

In Philippsburg-Rheinsheim und in Linkenheim-Hochstetten hat es am Wochenende gleich drei Einbrüche gegeben, weshalb die Polizei nun dringend um die Mithilfe von Zeugen bittet. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, drangen die Unbekannten in der Zeit von Samstag um 19 Uhr bis Sonntag 19.30 Uhr, in der Großen Rheinstraße in Rheinsheim in ein Einfamilienhaus ein. Die Diebe hebelten die Terassentüren auf, Schlugen die Scheiben ein und durchwühlten anschließend nahezu alle Räume des Hauses. Das genaue Diebesgut ist bisher noch unbekannt.

Weitere Einbrüche in Linkenheim

In Linkenheim kam es in der Zeit von Samstag, 5 Uhr bis Sonntag, 15 Uhr in der Nelkenstraße zu einem weiteren Einbruch. Die Übeltäter gelangten in das Hausinnere, nachdem sie die Fenster aufhebelten. Auch hier wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht.

Weiterhin kam es in Linkenheim am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einem versuchten Einbruch. Hier hatten Unbekannte zunächst einen Bewegungsmelder beschädigt und anschließend versucht einen Rollladen gewaltsam zu öffnen. Glücklicherweise hörten die Bewohner den Vorgang und schauten sofort nach. Der ertappte Dieb flüchteten daraufhin zu Fuß.

Laut Informationen war er schlank, trug ein dunkles langärmliges Oberteil, dunkle lange Hosen und hielt eine Taschenlampe in der Hand.

Dank Zeugenhinweisen konnte in diesem Zusammenhang ein weißer Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen und den beiden Buchstaben C und R gesehen werden. Möglicherweise steht dieses Auto in Verbindung mit dem versuchten Raub.



Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0 721) 666-5555 in Verbindung zu setzen.