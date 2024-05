Am Wochenende ist es in Karlsruhe und Linkenheim-Hochstetten zu Einbrüchen gekommen. Die Täter erbeuteten Kreditkarten und Geldbörsen.

Zu Wohnungseinbrüchen ist es am vergangenen Wochenende in Karlsruhe-Daxlanden und in Linkenheim-Hochstetten gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagabend in der Zeit zwischen 17 und 22.30 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der "Kleine Federbachstraße" in Karlsruhe-Daxlanden. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Täter erbeuten Geldbörsen und Kreditkarten

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr in Linkenheim-Hochstetten. Dort drangen die bislang unbekannten Täter über ein Kellerfenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Hochstetten ein.

Dort durchwühlten die Eindringlinge die Räumlichkeiten und erbeuteten Geldbörsen mit Kreditkarten sowie diversen Ausweispapieren. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt.