Einigung erreicht: Ida aus Linkenheim geht mit ihren Freundinnen in die Grundschule

Der Disput zwischen Behörden und Eltern, die ihre Tochter mit Trisomie 21 in der Grundschule am Ort einschulen wollen, ist beendet. Regierungspräsidium und Schulamt kommen dem Wunsch der Eltern nach: Das Kind bleibt im Ort und erhält eine gezielte pädagogische Begleitung.

Ida Jahraus wird zum kommenden Schuljahr, das am 14. September beginnt, an der Grundschule in Linkenheim eingeschult. Das ist das Ergebnis eines neuerlichen Gesprächs zwischen den Eltern des sechsjährigen Mädchens mit Trisomie 21, dem Staatlichen Schulamt und dem Regierungspräsidium Karlsruhe. „Wir freuen uns über dieses Ergebnis unserer Gespräche und sind den Vertretern der beteiligten Behörden dankbar für eine positive Entscheidung und eine gute Lösung“, sagt die Mutter der Sechsjährigen, Simone Jahraus, gegenüber den BNN.

Wir wollen mit Ida einfach nur Normalität leben. Simone Jahraus / Mutter der Sechsjährigen