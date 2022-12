Fahrgast verletzt Taxifahrer in Linkenheim-Hochstetten

Ein Fahrgast hat einen 32-jährigen Taxifahrer am frühen Freitagmorgen in Linkenheim-Hochstetten ins Gesicht geschlagen.

Ein Mann hat am frühen Freitagmorgen in Linkenheim-Hochstetten einen 32-jährigen Taxifahrer um seinen Lohn betrogen. Wie die Polizei mitteilte, griff er den Fahrer anschließend an.

Der Mann ließ sich gegen 3 Uhr ohne Nennung eines genauen Ziels nach Linkenheim chauffieren. Daraufhin bat er den Fahrer in der Grenzstraße grundlos anzuhalten. Der Unbekannte stieg aus dem Auto und ergriff die Flucht.

Als der Taxifahrer versuchte den Fahrgast zu verfolgen, schlug ihm der Mann mit einem Faustschlag ins Gesicht. Das 32-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Fahrgast wird gesucht

Laut Mitteilung der Polizei sei der Täter zwischen 20 bis 25 Jahre alt und knapp 1.90 Meter groß. Außerdem habe er eine graue Jacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und eine Schutzmaske getragen.

Das Polizeirevier Karlsruhe bittet unter der Rufnummer (0 72 1) 96 71 80 um Zeugenhinweise.