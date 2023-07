Sozialarbeiter Christopher Schug bescheinigt dem Jugendtreff in der Hardt-Gemeinde in seinen zwei Jahren eine positive Entwicklung.

Rundum Lob erntete Jugendsozialarbeiter Christopher Schug im Gemeinderat von Linkenheim-Hochstett für seine gute und wichtige Arbeit im örtlichen Jugendtreff, auch stellvertretend für sein Team. „Es hätte etwas zügiger vorangehen können, aber alles hat sich gut entwickelt und ich bin zufrieden“, lautete Schugs Fazit bei seinem Jahresbericht im Gremium.

Schug war ursprünglich rein als Streetworker in der Gemeinde unterwegs, bevor er das offene Jugendzentrum initiierte und das Konzept gemeinsam mit Jugendlichen entwickelte. Einen Teil von ihnen hatte er damals bei seinen Streifzügen mit einem Schwerpunkt am Schulzentrum für das neue Projekt gewonnen.

Rund 40 junge Menschen besuchen den Jugendtreff Linkenheim

An den Start ging es im gemeindeeigenen Gebäude in der Friedrichstalerstraße 6 in Linkenheim im Spätsommer 2020. Allerdings brachte die Corona-Pandemie einen Einschnitt. Die Vorbereitungen liefen dennoch weiter. Im Juli 2021 erfolgte schließlich die offizielle Einweihung.

Schug berichtete von 20 bis 25 Jugendlichen, die das Angebot täglich wahrnehmen würden. Neben einem harten Kern von 15 bis 20 Jugendlichen würden es im Ganzen derzeit um die 40 junge Leute besuchen. Eine Verteilung von 60 Prozent Jungs und 40 Prozent Mädchen habe sich mittlerweile eingespielt, ergänzte der Treff-Leiter.

Wir wollen Schüler dort abholen, wo sie stehen. Christopher Schug

Jugendsozialarbeiter in Linkenheim-Hochstetten

„Einen großen Teil unserer Arbeit im offenen Bereich machen Gespräche aus“, erklärte Schug. Dabei gehe es ums Kennenlernen und die persönliche Rolle, die die Jugendlichen in der Einrichtung und in der Gruppe einnehmen. Wichtige Punkte seien dabei Beratungen zu Ausbildung, Abschlüssen oder Schulwechsel, sagte Schug.

Er wies auf die Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitern hin. Ein weiteres Thema seien Vermittlung ans Jugendamt oder an die Bewährungshilfe. Schug nannte in diesem Zusammenhang Jugendliche, die in der Einrichtung ihre Sozialstunden unter pädagogischer Betreuung ableisten würden.

Das sei beim Jugendamt ebenso begehrt wie bei den jungen Leuten, die dem Jugendtreff zusätzliche Arbeitskraft und neue Besucher bringen würden.

Für Graffiti-Flächen im Raum Linkenheim im Gespräch mit EnBW

„Wir wollen Schüler dort abholen, wo sie stehen“, betonte Schug. So orientiere man die Gruppenangebote an Bedürfnissen und Interessen der Jugendlichen. Themen seien Umgestaltungen und Umbauten im Jugendtreff, Projekte und Veranstaltungen oder Öffnungszeiten.

„Es hat sich gezeigt, dass eine feste, klare Wochenstruktur nicht funktioniert. Deswegen haben wir sie für mehr Flexibilität aufgebrochen und spontane Aktionen verstärkt“, erläuterte Schug. Bei den Neigungsbereichen gehören Sport, Kreatives und Alltag zum Angebot.

„Fürs kreative Schaffen bleibt Graffiti Fundament und Ausgangspunkt. Das Interesse daran ist im Vergleich zum Vorjahr noch deutlich gestiegen“, hob Schug hervor. Daraus folge das Bemühen, es mit Sponsoren etwa zur Anschaffung von Sprühdosen zu fördern.

Kooperation mit dem Angelverein Hochstetten ist derzeit die einzige

Hauptamtsleiter Michael Thate ergänzte dazu, dass man im Gespräch mit dem Energieversorger EnBW sei wegen einer Graffiti-Gestaltung von Strom- und Verteilerkästen. Graffiti sei auch ein Einstieg in andere Themenbereiche wie die Gestaltung von Leinwänden, Bühnenbildern, Accessoires oder Deko, so Schug.

Zum Alltagsbetrieb gehören neben den Gesprächen auch mit neuen Jugendlichen, das gemeinsame Kochen und Essen oder spontane Aktivitäten wie Kartenspiele, Dart oder Kicker. Kooperationen gebe es „in diesem Jahr vergleichsweise wenig.

Ein Grund ist unter anderem auch der Umbau und die Sanierung des Schulzentrums mit schulischen Arbeitsgemeinschaften erst ab kommendem Jahr“, resümierte Schug.

Eine kleine Kooperation geben es mit dem Angelverein Hochstetten beim Jugend- und Prinzenfischen. Zu Problemen führte Schug die Flüchtlingszuzüge aus der Ukraine an. Diese führten dazu, dass die oberen Räumlichkeiten für Wohnraum belegt seien. Der Kellerausbau für ein Tonstudio habe sich wegen Brandschutzfragen verzögert.

Im Außenbereich müsse man auch unter dem Aspekt des Naturschutzes und des geplanten Neubaus in der Nachbarschaft zur Unterbringung von Flüchtlingen schauen, was zusätzlich machbar sei.

Grundsätzlich vermerkte Schug, dass der Jugendtreff von den Räumlichkeiten her aktuell über Kapazitäten für 20 bis 30 Jugendliche verfüge. Zur Frage seiner Tätigkeit als Streetworker sagte Schug, dass diese weiterlaufe, aber in geringerem Umfang.