Sarah leidet an Leukämie. Reitfreundinnen vom Hubertushof in Linkenheim unterstützen die 35 Jahre junge Frau aus Pforzheim.

Sarah ist eine begeisterte Reiterin. Ihre Freizeit auf dem Rücken eines Pferdes verbringt sie gern zusammen mit Freundinnen beim Hubertushof in Linkenheim-Hochstetten. Momentan kann sie sich ihrem Sport nicht widmen. Denn die 35 Jahre junge Frau liegt krankheitshalber in einer Klinik in Heidelberg.

Die Ärzte haben bei ihr Ende vergangenen Jahres Leukämie diagnostiziert. Sarah, die im Raum Pforzheim zuhause ist, hofft darauf, mithilfe vieler Menschen, die sich typisieren lassen, einen Stammzellenspender zu finden, der zu ihr passt. Und der ihr ermöglicht, den heimtückischen Blutkrebs zu überwinden und in ein normales Leben zurückzukehren.

Erkrankung wird in Pforzheimer Klinik festgestellt

Sarah habe sich, nachdem sie körperliche Beeinträchtigung gespürt habe, ärztlich untersuchen lassen, berichtet ihre Tante, Birgit Wössner. Bei einer Punktierung in einem Krankenhaus in Pforzheim sei die Krankheit festgestellt worden. Sarah sei danach in die Universitätsklinik in Heidelberg eingewiesen worden.

Christina Freitag, die Eigentümerin des Hubertushofs, stelle die Räume für die Hilfsaktion an diesem Samstag zur Verfügung, berichtet Sarahs Reitfreundin Nicole Braun. Der Weingartener Verein „Blut“, der seit bald drei Jahrzehnten als Hilfsorganisation für Menschen mit Leukämie- und Tumor-Erkrankungen aktiv und hoch engagiert ist, organisiert die Typisierungsaktion für Sarah auf dem Hubertushof in Linkenheim federführend.

„Wir Freundinnen unterstützen den Verein und die Aktion, indem wir an diesem Tag ab 13 Uhr Kuchen und Kaffee verkaufen“, informiert Braun. Der Erlös daraus fließe an den Weingartener Verein.

Unterdessen habe die Hilfsorganisation Plakate verteilt, um für die Aktion zu werben und möglichst viele Menschen zwischen 17 und 45 Jahren zu gewinnen, die sich als potenzielle Stammzellenspender typisieren lassen wollen, teilt Mandy Koch von „Blut“ mit. Wer sich nicht registrieren lassen könne, die Aktion aber dennoch unterstützen möchte, könne sich mit einer Spende – gegen eine Bescheinigung – beteiligen.

Weingartener Verein „Blut“ engagiert sich weiter

„Blut“ wende für jede Ersttypisierung 40 Euro auf, teilt der Verein mit. Wer am Tag selbst nicht dabei sein könne, sei aufgerufen, sich über die Homepage von „Blut“ registrieren zu lassen. Er oder sie erhalte ein persönliches, kostenloses Typisierungs-Set an seine Postadresse zugeschickt.

Bis heute habe „Blut“ 105.000 Spendenwillige registrieren lassen können, informiert die Vorsitzende des Vereins, Susanne Bogner, in einem Flyer. Als im Herbst 1995 zur Unterstützung einer an Leukämie erkrankten Frau in Weingarten die erste Typisierungsaktion initiiert worden sei, hätte man nie gedacht, dass sich daraus eine solch weitreichende Hilfsaktion entwickeln könnte, so Bogner.

Dennoch hätten immer noch etwa ein Viertel der an Leukämie erkrankten Menschen Schwierigkeiten, einen passenden Stammzellenspender zu finden. „Blut“ engagiere sich weiter.

Die Typisierungsaktion findet am Samstag, 16. März, von 13 bis 17 Uhr, auf der Reitanlage Hubertushof, in der Friedrichstaler Straße 23 in Linkenheim statt.