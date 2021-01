Verstoß gegen Corona Verordnungen

Fußballfans schauen in Gaststätte in Linkenheim-Hochstetten Bundesliga

Einige Fußballfans haben sich zusammen in einer Gaststätte in Linkenheim-Hochstetten am Samstag, gegen 14.30 Uhr, die Begegnungen der Bundesliga im Fernsehen angeschaut.