Rhythmisches Klatschen begleitet die Musik. Mit Leidenschaft singen die Besucher diverse Volkslieder – die einen lauthals aus voller Kehle, die anderen leise vor sich hin summend. Die Lebensfreude ist am Samstagabend beim Wirtshaussingen, einer Veranstaltung des Turnvereins Hochstetten (TVH), deutlich spürbar.

Karlsruher Folkband „Rott 7“ begleitet Wirtshaussingen in Hochstetten

„Das Wandern ist des Müllers Lust“ hört man da zum Beispiel. Und: „Wenn die bunten Fahnen wehen“ oder „Die Mühle im Schwarzwälder Tal“. Musikalisch begleitet wird das Ganze durch die Karlsruher Folkband „Rott 7“. Die Besucher wippen im Takt, ausgelassenes Lachen schallt durch die Halle, das Bier fließt.

Singen erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl. Anette und Susanne

Besucherinnen

„Singen erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl“, sind sich Anette und Susanne einig. Anette ergänzt: „Man singt viel zu wenig.“ Früher hätten ihre Eltern immer gesungen. Sie könne zwar nicht alle Texte auswendig, die Lieder seien ihr daher aber bekannt.

Für den Fall von Textlücken haben die Veranstalter jedoch vorgesorgt: Auf den Tischen liegen Liederbücher, zudem wird der Text auch auf eine Leinwand projiziert.

Ob guter oder schlechter Sänger – dabei sein ist in Hochstetten alles

„Ich singe gerne, aber nicht gut“, sagt Gabi lachend. Sie sitzt ein paar Tische weiter in geselliger Runde. Neben ihrer Leidenschaft für das Singen gibt es für sie noch einen weiteren Grund, herzukommen: „Weil es vom Turnverein kommt. Man muss die Vereine hier unterstützen.“ Gabi ist begeistert von der Stimmung und dem Essen.

Kulinarischer Höhepunkt des Abends ist Wildschweingulasch. „Man kann Wildschweine nicht immer schießen“, sagt Ralf Schütten, Vorstand des TVH. Daher sei es nicht einfach gewesen, dieses Bewirtungsvorhaben umzusetzen.

Für Schütten sind sowohl der Besuch der 50 Senioren aus der Partnergemeinde Jarny zum Federweißer Fest am Mittag als auch das Wirtshaussingen am Abend mehr als gelungen. Es seien so viele Franzosen gekommen, wie schon lange nicht mehr, teilt Schütten mit. Auch beim Wirtshaussingen ist die Halle voll.

Für Kinder und Jugendliche habe er schon einige Events gemacht, erzählt der Vorstand. Mit dem Wirtshaussingen habe er nun den Senioren signalisieren wollen: „Es gibt eine Veranstaltung nur für euch.“

Es sei ihm ein wichtiges Anliegen, die Menschen zusammenzubringen und Gemeinschaft zu stiften. „Ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagt Schütten. Das Wirtshaussingen sei ein Erfolg, daher werde es die Veranstaltung auch künftig wieder geben. 2019, vor Corona, hat der Turnverein erstmals ein Wirtshaussingen veranstaltet. Das sei sehr gut bei den Besuchern angekommen, verdeutlicht Schütten. Dieses Mal sei es das Ziel gewesen, noch mehr Leute zu erreichen.

Bierkönigin ist in Hochstetten voll des Lobes

Der Gedanke dahinter überzeugt auch Amy Seidt, Bierkönigin von Baden-Württemberg. „Es ist eine sehr schöne Entstehungsidee: Zusammensein, zusammen singen, das verbindet mehr als alles andere“, sagt sie. Sie sei vorher noch nicht bei einem Wirtshaussingen dabei gewesen, assoziiere damit aber gute Laune. Außerdem schätze sie daran, dass es etwas Ehrliches sei. „Es ist wichtig, dass es so etwas gibt“, sagt die 26-Jährige.

Sie begleitet nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Michael Möslang (CDU) das Maßkrugschieben als Schiedsrichterin. Wer es schafft, den Krug bis ganz nach vorne zu schieben, erhält ein kostenloses Bier. Alle anderen müssen je nach Weite einen entsprechenden Preis zahlen, wobei vier Euro die höchstmöglichen Kosten sind. Der Spaß kommt auch hier nicht zu kurz.