Zu Beginn des Ukraine-Kriegs waren russisch sprechende Menschen in Deutschland Projektionsfläche für die Ablehnung und Wut über die Invasion. So erfuhr es jedenfalls die Russlanddeutsche Elisa im direkten Umfeld. „Es gab Restaurants, die russischsprachige Menschen rausgeworfen haben“, sagt die junge Linkenheimerin, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Dann sei es egal, ob sie Russen, Ukrainer oder Bulgaren sind. „Als seien sie verantwortlich für den Krieg.“ Sie hat Bekannte, deren Eltern gar nicht erst Zutritt bekamen, wie sie erzählt. Von solchen Vorfällen bekomme sie mittlerweile weniger mit. Die erhitzten Gemüter hätten sich abgekühlt.

Am eigenen Leib habe Elisa das zwar nie erfahren. Trotzdem ist sie vorsichtig geworden, ihre russischen Wurzeln kundzutun. Vor Kriegsbeginn sei das Thema kein Problem gewesen. Mit der Invasion habe sich das Blatt gewendet. „Ich habe es eine Zeit lang echt nicht gerne von mir gegeben“, sagt sie.

Oftmals habe sich das jedoch nicht vermeiden lassen: „Manche sehen es mir an. Ich habe typisch russische Gesichtszüge.“ Jedes Mal Position beziehen zu müssen, das stört sie. Putin-Hasser oder Befürworter? Schwarz oder Weiß? „Wenn man nicht die Meinung vertritt, Russland ist der böse Endgegner, wenn man die NATO nicht als heiligen Rettungsanker anerkennt, wird man direkt zum Ultrafan Putins denunziert.“ Das sei aber nicht der Fall, wie sie mehrfach betont.

Linkenheimerin muss oft Position beziehen

Diskussionen, die Elisa nicht mehr hören kann – auch, weil sie gar nicht Russin ist. Sie ist Russlanddeutsche. Russlanddeutsche haben ihr eigene lokale Vergangenheit mit Ursprung in Deutschland. Im 18. Jahrhundert heiratete die deutsche Prinzessin Katharina die Große einen russischen Zaren. Nach dessen Tod wurde sie selbst Zarin und forderte ihr Volk auf, zu ihr nach Russland zu kommen.

Die Zuwanderer versammelten sich und brachen als ganze Dörfer nach Russland auf, mit der Triebfeder, dort Arbeit zu finden, erzählt Elisa. Als einmaliger Aufruf gedacht, zur Tradition entwickelt: „Mehrere Generationen russischer Zaren haben Prinzessinnen aus Baden-Baden geheiratet“, sagt sie. Eine Ära internationaler Freundschaft, die mit Beginn des Zweiten Weltkriegs ein abruptes Ende fand. „Es wurden Arbeitslager errichtet.“ Viele Russlanddeutsche mussten Anfang des Kriegs an den Ural aussiedeln, „damit sie so wenig Kontakt wie möglich zur Front haben und keine Kontakte weitergeben“.

Ich fühle mich nirgends angekommen. Elisa

Russlanddeutsche aus Linkenheim-Hochstetten

Eltern kommen 2003 nach Deutschland

Mit diesem Hintergrund wuchs ihre Mutter auf, geboren in Moskau. Ihr Vater ist Russe. Arbeit bei Gasprom zog beide Familien in deren Kindheitstagen in die Ukraine. 2003 kamen sie nach Deutschland, Elisas Geburtsland. „Da war eine Welle, in der es wieder populär war, als Deutschlandrussen nach Deutschland zu kommen“, erzählt sie.

Ein Nachweis urdeutscher Wurzeln hat es ermöglicht – und damit den Traum, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu schenken. „Meine Mutter hat in Studentenjahren miterlebt, wie die Wirtschaft zerfallen ist.“ Diese Schattenseite ihres Lebens wollte sie ihren Kindern ersparen. „Sie hat sich heldenhaft selbst um die ganzen Dokumente gekümmert, obwohl Deutsch nicht ihre Muttersprache ist.“

Erste Anlaufstelle für die Eltern in Deutschland war ein Heim im Kreise ihrer Landsleute. „Sie kamen direkt in die russische Community“, sagt Elisa. Es sei eine informelle Zentrale für Informationen und Unterstützung jeder Art gewesen, etwa bei der Suche nach Arbeit. Aber eben nur im Kosmos dieser abgegrenzten Gemeinschaft. „Von Integration ist da keine Rede“, sagt Elisa über das Verhalten der Deutschen. Daraus folgte die Bildung isolierter russischer Blasen.

Heute spürt sie die Folgen des nebeneinander her Lebens im Land. Russische Kultur in der Familie, deutsche im Alltag und mit Freunden: „Ich fühle mich nirgends angekommen“, bedauert Elisa. „Ich bin eigentlich nirgendwo wirklich zu Hause.“

Da habe der Krieg in keine Richtung etwas geändert. Bei Familie und Freunden fühlt sie sich daheim. Ein grundsätzliches Zugehörigkeitsgefühl schafft sie bei diesem kulturellen Spagat jedoch nicht. „Wenn es um nationalitätsbezogene Themen geht, fehlt einem der Boden.“ Ein wackeliges Fundament für die Suche nach Heimatgefühl: „Du musst dich stark auf deinen eigenen zwei Beinen fühlen.“