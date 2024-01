Für den in einer Schaustellerfamilie aufgewachsenen William Gronen bilden Schokofrüchte den Lebensmittelpunkt. Einen eigenen Favoriten hat er aber nicht.

Schokofrüchte haben für William Gronen aus Linkenheim-Hochstetten schon immer eine große Rolle gespielt. Aufgewachsen in einer Schaustellerfamilie, die vom Verkauf von Schokofrüchten lebt, waren sie für ihn nie wegzudenken. „Es ist mein Leben“, erzählt Gronen. „Man wächst als Kind in der Branche auf.“

Der Einstieg in das Generationengeschäft seiner Familie „Just Fruit & Fresh“ war für ihn daher eine klare Sache. Einen eindeutigen Schokofrucht-Favoriten hat Gronen jedoch nicht.

Volksfeste dienen „Just Fruit & Fresh“ als Einnahmequelle

Deutschlandweit ziehen die Unternehmer von Volksfest zu Volksfest. Ungefähr 15 Feste befahren sie im Jahr, darunter das Stuttgarter Frühlingsfest und die Cranger Kirmes in Nordrhein-Westfalen, eines der größten Volksfeste in Deutschland.

Außerdem waren sie im vergangenen Jahr mit ihrem Geschäftswagen unter anderem bei der Karlsruher Herbstmess‘ und beim Weihnachtsmarkt in Karlsruhe vertreten. Jetzt ist hingegen erst einmal Ruhe eingekehrt. „Just Fruit & Fresh“ befindet sich in der Winterpause.

Im März will das Unternehmen voraussichtlich seinen Stand beim Gewerbering 8 in Hochstetten wieder öffnen. Dabei würde es sich nach seinen Angaben um den einzigen festen Standort in der Region handeln. Ganz fest steht das allerdings noch nicht. Die Gemeinde muss den Stand erst genehmigen, das Personal fehlt noch.

Bereits 2020 hatte „Just Fruit & Fresh“ einen Stand in Hochstetten. „Während Corona war das unsere Notlösung“, erzählt Gronen. Da während der Pandemie die ganzen Volksfeste nicht stattfinden konnten, seien ihnen die Einnahmequellen weggebrochen.

Die Gemeinde habe sie damals unterstützt, indem sie ihnen erlaubt hätte, den Stand zu eröffnen. „Wir wohnen direkt um die Ecke“, sagt Gronen. Als nach und nach die Volksfeste wieder stattfinden konnten, habe es für den Verkauf in Hochstetten keine Notwendigkeit mehr gegeben.

Der Grund für die Wiedereröffnung: „Die Nachfrage war damals sehr groß. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, wieder aufzumachen“, so Gronen. Bisher seien die Reaktionen auf das Vorhaben positiv ausgefallen.

Plastiktüten gibt es bei Familiengeschäft nicht

Im Angebot hat „Just Fruit & Fresh“ jahreszeitenabhängig immer wieder andere Klassiker. Im Winter gab es zum Beispiel Schoko-Schneemänner sowie Mandarinen und Datteln. „Im Sommer haben wir vor allem exotische Früchte.“ Sie würden glutenfreie Pralinenschokolade aus der Schweiz verwenden. Die Spieße mit der Zartbitterschokolade seien vegan.

Gronen betont: „Nachhaltigkeit spielt für uns eine große Rolle.“ Bei ihnen sei alles plastikfrei, Plastiktüten gebe es nicht. „Im Sommer kaufen wir regional ein, im Winter ist das schwieriger.“