Terroranschläge am 11. September 2001

Klaus Bothe aus Linkenheim starb am 3. Geburtstag seiner Tochter im World Trade Center

Vor 20 Jahren starb Klaus Bothe am World Trade Center. Der Software-Entwickler war Passagier auf dem United-Airlines-Flug 175, den islamistische Terroristen in den Südturm steuerten. Seine Tochter Lara feierte am selben Tag ihren dritten Geburtstag.