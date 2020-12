Eine vergessene Herdplatte hat am Montag in der Georg-Adam-Lang-Straße in Linkenheim-Hochstetten einen Küchenbrand ausgelöst. Laut Angaben der Polizei hatte eine 17-jährige gegen 11.15 Uhr Pommes-Frites in einem Topf mit heißem Fett zubereitet.

Anschließend verließ sie die Küche, vergaß dabei jedoch die Herdplatte auszuschalten. Daher geriet das im Topf befindliche Fett durch die ununterbrochene Hitzezufuhr in Brand, der auch auf das Küchenmobiliar übergriff. Eigene Löschversuche des Mädchens schlugen fehl.

Ein hinzugekommener Nachbar unterbrach die Stromzufuhr der Küche, daher war beim Eintreffen der Feuerwehr kein offenes Feuer mehr festzustellen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.