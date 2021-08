In Baden-Württemberg gilt seit Montag, 16. August, eine neue Corona-Verordnung mit einheitlichen Regeln. Damit setzt die Landesregierung die Vorgaben um, die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs am 10. August beschlossen hat. Vollständig Geimpfte und Genesene können nun auch ungetestet an Festen, Konzerten und Co teilnehmen.

Alle anderen müssen weiterhin einen Antigen-Test vorweisen – der ist noch bis zum 12. Oktober kostenlos. Bei Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Besuchern dürfen allerdings nur 50 Prozent der Kapazitäten erreicht werden. Die Obergrenze liegt hier bei 25.000 Menschen. Eine PCR-Testpflicht gibt es nur für Clubs und Diskotheken.