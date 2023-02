Junge Frau und altes Handwerk

Lara Wessels eröffnet in Linkenheim-Hochstetten eine eigene Uhrmacherwerkstatt

Tiktak: Lara Wessels aus Karlsruhe hat die Liebe zu Uhren praktisch in die Wiege gelegt bekommen. Ende Januar hat sie in ihrem Elternhaus in Linkenheim-Hochstetten eine eigene Uhrmacherwerkstatt eröffnet.